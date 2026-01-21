  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Yürek mi yediniz' dedirten Türkiye çıkışı: F-35'lerle bir gece Anadolu'ya ulaşabiliriz Batı tipi beslenen dikkat! Meğer kalp krizi nedeni oluyormuş Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina’nın formülü: Boya değil bitkisel! 2026'da saç trendi Başvuru koşulları · Evlilik kredisi: Faizsiz evlilik başvurusunu kimler, nasıl yapar? Gece atıştırmalıkları sağlıklı: Yok unutamam, mutlaka atıştırmam lazım diyorsanız yeter! 100 yaşına ulaşanların ortak özelliği ne? İşte, daha uzun ve sağlıklı yaşamın sırları Gökyüzü alev aldı! Polonya semalarında masalsı gece
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Başvuru koşulları · Evlilik kredisi: Faizsiz evlilik başvurusunu kimler, nasıl yapar?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başvuru koşulları · Evlilik kredisi: Faizsiz evlilik başvurusunu kimler, nasıl yapar?

Evlenmeyi planlayan gençler için uzun süredir beklenen faizsiz evlilik kredisine başvuru sırasında; kimlik bilgileri, gelir durumu ve evlilik tarihine ilişkin neler beyan ediliyor? Vatandaşlar tarafından aramalar başladı. Başvuru koşulları neler?

#1
Foto - Başvuru koşulları · Evlilik kredisi: Faizsiz evlilik başvurusunu kimler, nasıl yapar?

Evlenmeyi planlayan gençler için uzun süredir beklenen faizsiz evlilik kredisi uygulaması hayata geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, belirlenen şartları sağlayan çiftlere 150 bin TL tutarında, geri ödemesi ertelenmiş faizsiz kredi imkânı sunuluyor.

#2
Foto - Başvuru koşulları · Evlilik kredisi: Faizsiz evlilik başvurusunu kimler, nasıl yapar?

Uygulama ilk etapta depremden etkilenen illerde başlatılırken, başvurular hem e-Devlet hem de aile.gov.tr üzerinden alınmaya başladı. Kredi, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanacak.

#3
Foto - Başvuru koşulları · Evlilik kredisi: Faizsiz evlilik başvurusunu kimler, nasıl yapar?

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ NEDİR? 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ, 48 AY VADELİ Devlet destekli bu özel finansman modeli, genç çiftlerin evlilik sürecinde karşılaştığı maddi yükü azaltmayı amaçlıyor. Başvurusu onaylanan adaylara; 150.000 TL tutarında faizsiz kredi İlk 24 ay geri ödemesiz Toplamda 48 ay vade avantajı sağlanıyor. Bu kredi kapsamında herhangi bir faiz, dosya masrafı ya da ek kesinti uygulanmıyor. FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Başvuru süreci tamamen dijital ortamda yürütülüyor. Adaylar, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak adım adım başvurularını tamamlayabiliyor. Başvuru sırasında; kimlik bilgileri, gelir durumu ve evlilik tarihine ilişkin bilgiler beyan ediliyor. Resmî nikâh tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması zorunlu şartlar arasında yer alıyor. YAŞ SINIRI VAR MI? KİMLER BAŞVURABİLİR? Faizsiz evlilik kredisi için yaş kriteri net şekilde belirlendi. Buna göre; Başvuru tarihinde 18–29 yaş aralığında olmak 30 yaşından gün almamış olmak şartı aranıyor. 30 yaşını doldurmuş kişiler bu destekten yararlanamıyor.

#4
Foto - Başvuru koşulları · Evlilik kredisi: Faizsiz evlilik başvurusunu kimler, nasıl yapar?

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER? BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KRİTERLER Krediye hak kazanabilmek için eş adaylarının aşağıdaki koşulları birlikte sağlaması gerekiyor: Depremden etkilenen 11 il dışında üzerine kayıtlı taşınmazı ya da hissesi bulunmamak Son 6 aylık gelir ortalaması ve son ay toplam gelirinin 2 asgari ücreti geçmemesi Adli sicil kaydının temiz olması (affa uğramış olsa dahi kesinleşmiş mahkûmiyet olmaması) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Şartlardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda başvuru geçersiz sayılıyor. EVLİLİK HAYALİ KURAN GENÇLERE NEFES ALDIRACAK DESTEK Faizsiz evlilik kredisi, özellikle ekonomik şartlar nedeniyle evlilik planlarını erteleyen gençler için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Uygulama, hem sosyal destek hem de aile kurumunun güçlendirilmesi açısından dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ’nün aldattığı Ahmet Turan Alkan vefat etti
Gündem

FETÖ’nün aldattığı Ahmet Turan Alkan vefat etti

FETÖ’nün aldattığı yazarlardan olan Zaman Gazetesi eski yazarı Ahmet Turan Alkan, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Ulusalcılar, siz ne dersiniz bu işe: SDG’ye koalisyon yardımı sonlanmış!
Gündem

Ulusalcılar, siz ne dersiniz bu işe: SDG’ye koalisyon yardımı sonlanmış!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında batılı efendileri tarafından terk edilen terör baronlarının içine düştüğü ..
Mazlum Abdi’ye bir tokat ta İsrail’den! Sığınma talep etti "Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın" cevabını aldı
Gündem

Mazlum Abdi’ye bir tokat ta İsrail’den! Sığınma talep etti “Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın” cevabını aldı

Sırtını dayadığı karanlık güçler tarafından bir bir terk edilen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG’de panik havası hakim. Köşeye sıkış..
Beslediği karga gözünü oydu! İsviçre terör örgütünün saldırılarıyla savaş alanına döndü!
Avrupa

Beslediği karga gözünü oydu! İsviçre terör örgütünün saldırılarıyla savaş alanına döndü!

Yıllardır terör örgütü PKK'nın sözde eğitim kampları kurmasına, haraç toplamasına ve kara propaganda yapmasına sessiz kalan İsviçre yönetimi..
Murat Gülibrahimoğlu'nun ses kaydını ortaya çıktı! Özgür Özel "İBB Borsası" iddiasını nasıl uydurdu?
Gündem

Murat Gülibrahimoğlu'nun ses kaydını ortaya çıktı! Özgür Özel "İBB Borsası" iddiasını nasıl uydurdu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ortaya attığı İBB Borsası iddiasının nasıl uydurduğunun detayları Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasında örgüt ..
DEM'li Belediye'nin KKTC hazımsızlığı
Aktüel

DEM'li Belediye'nin KKTC hazımsızlığı

Dem Partili Diyarbakır merkez Bağlar İlçe Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ismini taşıyan ve 1974..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23