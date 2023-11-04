Baştan aşağı uydurma bir yazı! Bunlar hem akılsız hem aptal! Şu palavralara bakın

Murat Bey, MİT'in burada yargıdaki yolsuzluğu çıkarmak gibi bir görevi yok. İran muhaliflerinin kaçmasına yardımcı olan bir savcıya denk geliyor. MİT burada İran’la ilgili dosyayı incelerken o savcı ismine denk geliyor. Lütfen çarpıtmayın! “Tolga Şardan aslında MİT’in görevinin dışına çıktığı değil, tersine görevini yaptığını gösteren bir haber yazmış” ifadesi de "Şardan’ı nasıl kurtarırım" itirafı olmuş. MİT, savcı ve hâkimlerle ilgili soruşturma yapmıyor. Çünkü öyle bir yetkisi yok... MİT, tüzüğüne bağlıdır. Kendisine verilen görevi ifa eder. Madem böyle bir rapor var, o rapor Şardan’ın kaynağında olmalı. O kaynağını açıklasın. Kaynağı da elindeki MİT raporunu kamuoyuna sunsun. Ama dedikoduyla iş götürüldüğü için ve böyle bir rapor olmadığı için boşa düştüler. Böyle bir rapor olsa kamuoyundan ne kadar gizlenebilir ki? Zaten Şardan polise verdiği ifadede duyumlarla yazı yazdığını söylemiş: “Kulislerden elde ettiğim bilgileri soruşturmaya konu olan yazıda da kaleme aldım.”