2023-11-04 11:11:09 Baştan aşağı uydurma bir yazı! Bunlar hem akılsız hem aptal! Şu palavralara bakın
T 24 yazarı Tolga Şardan, "Büyüteç" adlı köşesinde kaleme aldığı yazısı sebebiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şardan’ın yazısının baştan aşağı uydurma olduğunu belirten Cem Küçük ise “Tolga Şardan işkembe-i kübradan atmıştır. Dedikoduyla hareket edip birçok yargı mensubunu zan altında bırakmıştır. Akılsız muhalifler zaten böyle akılsız oldukları için halk içinde itibarları yok. Hiçbir dedikleri çıkmıyor. Seçim zamanı hepsinin foyası döküldü. Hem yalan yaz hem de özgür gazetecilik palavralarına sarıl! Yapmayın bunu…” dedi. Küçük, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: