Başta elmaya benziyor, olgunlaştıkça bambaşka bir şey oluyor! Kurutulunca fiyatı tam 10 kat artıyor! Ünü Türkiye'yi de aşmış

Denizli'nin Honaz ilçesinde üretiliyor hem kurusuyla hem de tazısı ile sofralarda yerini alıyor. Makedonya'nın dört bir yanında yetişen bu meyve lezzeti ile de herkese büyülüyor. Bunu tüketen şeker ihtiyacını da karşılıyor. İşte tüm detaylar… 13.000 dekarlık alanda yetiştirilen Kuru ve yaş olarak satışa sunulan Cennet hurmalarının hasat süreci başladı. Denizli'nin Honaz ilçesinde üretilen ve sofralara ulaşan bu lezzet şeker ihtiyacınızı da karşılıyor. En faydalı meyveler arasında yer alan Cennet hurması Makedonya sokaklarını da süslüyor. İşte tüm detaylar…