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Başta elmaya benziyor, olgunlaştıkça bambaşka bir şey oluyor! Kurutulunca fiyatı tam 10 kat artıyor! Ünü Türkiye'yi de aşmış

2023-10-22 13:43:33
Başta elmaya benziyor, olgunlaştıkça bambaşka bir şey oluyor! Kurutulunca fiyatı tam 10 kat artıyor! Ünü Türkiye'yi de aşmış

Denizli'nin Honaz ilçesinde üretiliyor hem kurusuyla hem de tazısı ile sofralarda yerini alıyor. Makedonya'nın dört bir yanında yetişen bu meyve lezzeti ile de herkese büyülüyor. Bunu tüketen şeker ihtiyacını da karşılıyor. İşte tüm detaylar… 13.000 dekarlık alanda yetiştirilen Kuru ve yaş olarak satışa sunulan Cennet hurmalarının hasat süreci başladı. Denizli'nin Honaz ilçesinde üretilen ve sofralara ulaşan bu lezzet şeker ihtiyacınızı da karşılıyor. En faydalı meyveler arasında yer alan Cennet hurması Makedonya sokaklarını da süslüyor. İşte tüm detaylar…

#1
Foto - Başta elmaya benziyor, olgunlaştıkça bambaşka bir şey oluyor! Kurutulunca fiyatı tam 10 kat artıyor! Ünü Türkiye'yi de aşmış

Olgunlaşmadan önce elmaya benzeyen ancak olgunlaştıkça lezzetine lezzet katan Cennet hurmaları Kuzey Makedonya'da da yetişiyor. Ülkenin dört bir yanında yetiştirilen mucizevi meyve Osmanlı'nın hüküm sürdüğü dönemlerde topraklara ekilmiş. Makedonya'nın dört bir yanında görebileceğiniz hurma ağaçları Türkiye'de de başta Karadeniz olmak üzere pek çok bölgede yetiştiriliyor. Yaş haliyle kilosu 10 ila 15 TL'den satılan cennet hurmasının kurusunun fiyatı 10 kat birden artıyor. İçerisinde bulunan yüksek miktardaki kalsiyum ile kemik sağlığını destekleyen cennet hurması iskelet sistemi İçinde önemli bir yere sahiptir.

#2
Foto - Başta elmaya benziyor, olgunlaştıkça bambaşka bir şey oluyor! Kurutulunca fiyatı tam 10 kat artıyor! Ünü Türkiye'yi de aşmış

İçinde yer alan magnezyum, demir c vitamini ve kalsiyum ile birlikte hamilelik sürecinde anne ve bebek gelişimine destek sağlar. Gebelikte oluşabilecek sindirim problemlerine de çözüm oluyor. Antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiren cennet hurması C vitamini içeriği ile bağışıklığı destekler. Lifli bir gıda maddesi olmakla birlikte bağırsak sistemini destekleyen bu besin sindirim sistemini düzenler aynı zamanda kabızlığa da iyi gelir.

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