Gündem
6
Yeniakit Publisher
Başörtülü Prof'a üstün bilim insanı ödülü: 28 Şubat döneminde okuma hakları bile yoktu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başörtülü Prof’a üstün bilim insanı ödülü: 28 Şubat döneminde okuma hakları bile yoktu

Bir dönem okullara alınmayan başörtülü kadınların yaşadıklarının tam aksine bir başarı hikayesi yazıldı. Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz, artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ tabanlı çalışmalarıyla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2025 Yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü'nün sahibi oldu. Rektör Hacımüftüoğlu bu ödülün üniversitenin bilim üretme kapasitesinin güçlü bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

1
#1
Foto - Başörtülü Prof’a üstün bilim insanı ödülü: 28 Şubat döneminde okuma hakları bile yoktu

28 Şubat döneminde inançları nedeniyle eğitim hakları kısıtlanan kadınların yaşadığı zorlu günlerin ardından, Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz'ın elde ettiği başarı, geleceğe dair umutları artırdı. Başörtülü bir akademisyen olarak bilime katkılarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2025 Yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü'ne layık görüldü. Yılmaz’ın yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik alanında geliştirdiği projeler, bu prestijli ödülü kazanmasında önemli rol oynadı.

#2
Foto - Başörtülü Prof’a üstün bilim insanı ödülü: 28 Şubat döneminde okuma hakları bile yoktu

Atatürk Üniversitesi bünyesinde yürüttüğü çalışmaları ve uluslararası alanda ses getiren yayınlarıyla GEBİP ödülüne aday gösterilen Yılmaz, özellikle artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ tabanlı öğretim teknolojileri üzerine geliştirdiği yenilikçi projesiyle bu prestijli ödülün sahibi oldu.

#3
Foto - Başörtülü Prof’a üstün bilim insanı ödülü: 28 Şubat döneminde okuma hakları bile yoktu

TÜBA-GEBİP Ödülü, Türkiye’nin bilimsel görünürlüğünü artırmayı, genç ve üretken araştırmacıları desteklemeyi ve bilim insanlarının çalışmalarını ülkemizde sürdürmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. 2023 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülünü de almaya hak kazanan Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz’ın TÜBA GEBİP ödülünü almaya değer görülmesi hem nitelikli akademik üretimi hem de teknoloji odaklı yenilikçi araştırmalarıyla üniversiteye ve ulusal/uluslararası bilim ekosistemine sunduğu katkının önemli bir göstergesi oldu.

#4
Foto - Başörtülü Prof’a üstün bilim insanı ödülü: 28 Şubat döneminde okuma hakları bile yoktu

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu ödül üniversitemizin bilim üretme kapasitesinin ulusal platformdaki parlak bir yansımasıdır"

#5
Foto - Başörtülü Prof’a üstün bilim insanı ödülü: 28 Şubat döneminde okuma hakları bile yoktu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz’ın, Türkiye’nin en seçkin bilim ödüllerinden biri olan TÜBA-GEBİP’i kazanmış olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Bu başarı hem kendisinin üstün çabasının hem de üniversitemizin nitelikli insan kaynağı yetiştirme politikasının bir sonucudur. Kendisini canı gönülden tebrik ediyor, çalışmalarında bundan sonra da başarılar diliyorum. Bu ödül, aynı zamanda üniversitemizin bilim üretme kapasitesinin ulusal platformdaki güçlü bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ve Prof. Dr. Yüksel Göktaş ile Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, elde edilen üstün başarıdan dolayı Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz’ı ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun tebriklerini iletti.

