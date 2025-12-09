Haber Merkezi Giriş Tarihi: Başörtülü Prof’a üstün bilim insanı ödülü: 28 Şubat döneminde okuma hakları bile yoktu
Bir dönem okullara alınmayan başörtülü kadınların yaşadıklarının tam aksine bir başarı hikayesi yazıldı. Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz, artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ tabanlı çalışmalarıyla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2025 Yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülü'nün sahibi oldu. Rektör Hacımüftüoğlu bu ödülün üniversitenin bilim üretme kapasitesinin güçlü bir göstergesi olduğunu dile getirdi.