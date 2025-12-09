Başörtülü Prof’a üstün bilim insanı ödülü: 28 Şubat döneminde okuma hakları bile yoktu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz’ın, Türkiye’nin en seçkin bilim ödüllerinden biri olan TÜBA-GEBİP’i kazanmış olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Bu başarı hem kendisinin üstün çabasının hem de üniversitemizin nitelikli insan kaynağı yetiştirme politikasının bir sonucudur. Kendisini canı gönülden tebrik ediyor, çalışmalarında bundan sonra da başarılar diliyorum. Bu ödül, aynı zamanda üniversitemizin bilim üretme kapasitesinin ulusal platformdaki güçlü bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ve Prof. Dr. Yüksel Göktaş ile Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, elde edilen üstün başarıdan dolayı Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz’ı ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun tebriklerini iletti.