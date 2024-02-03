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Başlarına talih kuşu kondu! Türkiye’de sadece o ilimizde çıkıyor! 1 gramını bile bulan altının yüzüne bakmıyor

2024-02-03 13:59:09
Başlarına talih kuşu kondu! Türkiye’de sadece o ilimizde çıkıyor! 1 gramını bile bulan altının yüzüne bakmıyor

Dünyanın en nadide ve değerli taşları arasında bulunan bu taş Türkiye’de sadece o ilimizde çıkıyor. Işığın açıları ve yoğunluğuna göre renk değiştiren taşın 1 gramını bile bulan altının yüzüne bakmıyor… Türkiye madencilik sektöründe son yıllarda yıldızı parlayan taş Diaspor oldu. Değerli madenler arasında önemli bir konumu olan bu taş, altın ve gümüş gibi madenlerin yanında, benzersiz özellikleriyle dikkat çekiyor…

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Foto - Başlarına talih kuşu kondu! Türkiye’de sadece o ilimizde çıkıyor! 1 gramını bile bulan altının yüzüne bakmıyor

Işık altında çeşitli renk tonlarına bürünen Diaspor, her taşın birbirinden farklı bir eser olmasını sağlıyor. Taşın ışıkla dans eder gibi değişen renk tonları, onu yalnızca değerli bir taş olmaktan çıkararak adeta sanat eserine dönüştürüyor. Altın ve gümüşten 10 kat değerli olduğu belirtilen taşın oluşumu ise yüz yılları kapsıyor. Bu uzun ulaşım süreci de diasporun nadirliği ve değerini artırıyor.

#2
Foto - Başlarına talih kuşu kondu! Türkiye’de sadece o ilimizde çıkıyor! 1 gramını bile bulan altının yüzüne bakmıyor

Diaspor, dünya mücevher sektöründe özellikle pırlantaya alternatif olarak görülüyor. 9 ayrı renk geçişi ile göz kamaştıran taş, mücevher sektöründe yeni bir trend başlatıyor. Türkiye’de yalnızca Muğla’nın Milas ilçesindeki madenden çıkarılan bu taşın tahmini 50 milyar dolar rezervi olduğu düşünülüyor. Bu büyük orandaki rezerv, gerek Türkiye ekonomisi için gerek ise global mücevher piyasası için büyük bir potansiyel olarak değerlendiriliyor. Diaspor, dünyada artan taleple beraber değerini git gide katlıyor.

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