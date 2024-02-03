Başlarına talih kuşu kondu! Türkiye’de sadece o ilimizde çıkıyor! 1 gramını bile bulan altının yüzüne bakmıyor

Dünyanın en nadide ve değerli taşları arasında bulunan bu taş Türkiye’de sadece o ilimizde çıkıyor. Işığın açıları ve yoğunluğuna göre renk değiştiren taşın 1 gramını bile bulan altının yüzüne bakmıyor… Türkiye madencilik sektöründe son yıllarda yıldızı parlayan taş Diaspor oldu. Değerli madenler arasında önemli bir konumu olan bu taş, altın ve gümüş gibi madenlerin yanında, benzersiz özellikleriyle dikkat çekiyor…