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Yaşam
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Başkentte sokaklar boş kaldı

2023-08-13 17:17:02
Başkentte sokaklar boş kaldı

Ankara'da aşırı sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

#1
Foto - Başkentte sokaklar boş kaldı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiliyor.

#2
Foto - Başkentte sokaklar boş kaldı

Hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı kentte, özellikle sıcaklığın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden dışarı çıkmamayı tercih etti.

#3
Foto - Başkentte sokaklar boş kaldı

Dışarıda bulunanlar bunaltıcı sıcaktan ve güneşten etkilenmemek için park ve bahçelerdeki ağaçların gölgesinde zaman geçirdi.

#4
Foto - Başkentte sokaklar boş kaldı

#5
Foto - Başkentte sokaklar boş kaldı

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