Başkentte indirim izdihamı

İndirimli ürünlerden yararlanmak için sıraya giren Kezban Demirci, “Bu kadar izdiham olmaması gerekiyordu. Sırayla almaları gerekiyordu. Yazık oldu insanlara, mağazaya da yazık oldu. Bu izdihama çok üzüldük. İstediğim ürünleri tam alamadım ama yine de aldım” ifadelerini kullandı.