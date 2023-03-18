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Başkentte indirim izdihamı

2023-03-18 15:47:35
Başkentte indirim izdihamı

Ankara’da yeni açılışı gerçekleştirilen bir alışveriş merkezinin (AVM) uygun fiyatlı satışlarını duyan yüzlerce vatandaş izdihama neden oldu.

#1
Foto - Başkentte indirim izdihamı

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde yeni açılan bir mağazada açılışa özel yapılan büyük indirim, izdihama sebep oldu.

#2
Foto - Başkentte indirim izdihamı

İndirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle kıyasıya yarışırken, ürünleri alabilmek için ise birbirleriyle adeta kavga etti.

#3
Foto - Başkentte indirim izdihamı

Kepenklerin açılmasıyla birlikte mağaza içerisine bir an önce girmeye çalışan vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı. Öte yandan vatandaşlar, kepenklerin açılmasının ardından seçebildikleri ürünleri alabilmek için kasa önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

#4
Foto - Başkentte indirim izdihamı

İndirimli ürünlerden yararlanmak için sıraya giren Kezban Demirci, “Bu kadar izdiham olmaması gerekiyordu. Sırayla almaları gerekiyordu. Yazık oldu insanlara, mağazaya da yazık oldu. Bu izdihama çok üzüldük. İstediğim ürünleri tam alamadım ama yine de aldım” ifadelerini kullandı.

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