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Başkent Ankara'da beklenen kar geldi

  • Meteoroloji tarafından yapılan kar yağışı uyarısı akşam saatlerde başkent Ankara'da kendini gösterdi. Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hafta boyunca sıcaklıkların sıfırın altında olması öngörüldüğü vurgulandı.

  • Ankara'da sabah saatlerinde başlayan yağmur akşama doğru kendisini kara çevirdi. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde ise yollarda buzlanma olması uyarısı yapıldı.

  • Yağışların hafta ortasına kadar etkili olması bekleniyor. Kar yağışının ardından Ankara'da hava sıcaklıklarının uzun bir süre gündüzleri dahi sıfır derecenin altında olacağı öngörülüyor.

  • Ankara Valiliği de don ve buzlanma konusuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama özellikle vatandaşların tedbir almaları gerektiği vurgulandı. Sıcaklıkların Çarşamba -5/-2, Perşembe -11/-7, Cuma -9/-4, Cumartesi -8/-4 santigrat derecelerde seyredeceği ifade edildi.

  • Başkent Ankara'da beklenen kar geldi

  • Başkent Ankara'da beklenen kar geldi

  • Başkent Ankara'da beklenen kar geldi

  • Başkent Ankara'da beklenen kar geldi

Hainler aynı safta
Hainler aynı safta
"İlmiği benim boynumdan çıkartıp onların boynuna geçiren Allah’a hamdolsun"
"İlmiği benim boynumdan çıkartıp onların boynuna geçiren Allah’a hamdolsun"

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