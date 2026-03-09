Başkan Şahin Işıklar beldesinde vatandaşlarla iftar yaptı...
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe ve belde ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor.
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe ve belde ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor.
Ziyaretler kapsamda Işıklar Beldesi’nde düzenlenen iftar programında vatandaşlar ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.
Merkez İlçe Başkanı Av. Halit Özdemir’in de eşlik ettiği programda İl Başkanı Şahin’i, Işıklar Belediye Başkanı Murat Karamoçu ve beraberindeki heyet karşıladı.
Beldedeki Gençlik Merkezi’nde düzenlenen iftar programında İl Başkanı Şahin, iftara katılan vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun en güzel şekilde yaşandığı programda Şahin, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.
İftar programının ardından Işıklar Beldesi’nde kılınan teravih namazı sonrası AK Partili heyet vatandaşlarla çay sohbetinde bir araya geldi. Burada konuşan İl Başkanı Şahin, Işıklar Beldesi’nin Afyonkarahisar için önemli bir yerleşim yeri olduğunu vurgulayarak, birlik ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Programın sonunda İl Başkanı Şahin, misafirperverliklerinden dolayı Işıklar Belediye Başkanı Murat Karamoçu’ya ve belde teşkilatına teşekkür etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23