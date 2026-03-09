  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ortalık çok fena karıştı! “Fenerbahçe’nin içinden geçerdik” sözlerine gece yarısı olay cevap Canlarını tehlikeye attılar Dağda kar altında kalan atları gençler kurtardı Türkiye’yi şok eden kanlı planın arkasından “Şapkalılar” çıktı: Vermezsen, kafana sıkarız İran’ın İsrail ve ABD âşıkları ayarı Avrupa başkentinde yedi! Hristiyan kadın, balkona çıkıp Müslümanların bile yapamadığını yaptı Başkan Şahin Işıklar beldesinde vatandaşlarla iftar yaptı... Türkiye'ye karşı gelen savaş gemilerine isyan etti: Ordu kaşarları manyaklar, yangından zevk almayı bırakın kendinize gelin Şehit anneleri ve işten atılan kadınlar aynı sofrada buluştu Bakan Işıkhan rakamları patlattı: İstihdamda İŞKUR damgası! Yolu düşen işi buldu
Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Başkan Şahin Işıklar beldesinde vatandaşlarla iftar yaptı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başkan Şahin Işıklar beldesinde vatandaşlarla iftar yaptı...

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe ve belde ziyaretlerini hız kesmeden sürdürüyor.

#1
Foto - Başkan Şahin Işıklar beldesinde vatandaşlarla iftar yaptı...

Ziyaretler kapsamda Işıklar Beldesi’nde düzenlenen iftar programında vatandaşlar ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

#2
Foto - Başkan Şahin Işıklar beldesinde vatandaşlarla iftar yaptı...

Merkez İlçe Başkanı Av. Halit Özdemir’in de eşlik ettiği programda İl Başkanı Şahin’i, Işıklar Belediye Başkanı Murat Karamoçu ve beraberindeki heyet karşıladı.

#3
Foto - Başkan Şahin Işıklar beldesinde vatandaşlarla iftar yaptı...

Beldedeki Gençlik Merkezi’nde düzenlenen iftar programında İl Başkanı Şahin, iftara katılan vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun en güzel şekilde yaşandığı programda Şahin, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

#4
Foto - Başkan Şahin Işıklar beldesinde vatandaşlarla iftar yaptı...

İftar programının ardından Işıklar Beldesi’nde kılınan teravih namazı sonrası AK Partili heyet vatandaşlarla çay sohbetinde bir araya geldi. Burada konuşan İl Başkanı Şahin, Işıklar Beldesi’nin Afyonkarahisar için önemli bir yerleşim yeri olduğunu vurgulayarak, birlik ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

#5
Foto - Başkan Şahin Işıklar beldesinde vatandaşlarla iftar yaptı...

Programın sonunda İl Başkanı Şahin, misafirperverliklerinden dolayı Işıklar Belediye Başkanı Murat Karamoçu’ya ve belde teşkilatına teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkesi İran'ın öfkesiyle tanıştı! ABD Başkanı Trump ile görüştü
Dünya

Ülkesi İran'ın öfkesiyle tanıştı! ABD Başkanı Trump ile görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran’ın..
İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak
Dünya

İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak

ABD ve İsrail'in İran'daki petrol altyapısını hedef alan ağır saldırılarının ardından Tahran yönetimi strateji değişikliğine gitti. İranlı b..
İstanbul'daki inşaat devi resmen iflas etti! Binlerce konut mağduru ortada kaldı
Konut Projeleri

İstanbul'daki inşaat devi resmen iflas etti! Binlerce konut mağduru ortada kaldı

İstanbul Esenyurt’un en büyük projelerinden biri olan Innovia’nın imzacısı Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (GYO) için mahkemeden kötü..
İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz
Dünya

İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, ABD Başkanı Trump'ın İngiltere'nin askeri stratejisini sosyal medya üzerinden eleştirmesine sert t..
İsrail tutuştu! Gerçekler ortaya çıkmasın diye yahudileri gözaltına aldılar
Gündem

İsrail tutuştu! Gerçekler ortaya çıkmasın diye yahudileri gözaltına aldılar

İran'ın misilleme saldırılarında gerçek bilançoyu gizleyen İsrail, füzeleri görüntüleyen vatandaşlarını gözaltına almaya başladı...
Siyonist caniler Sur'da katliam yaptı: 8 sivil öldü! Sağlık merkezini bile vurdular
Gündem

Siyonist caniler Sur'da katliam yaptı: 8 sivil öldü! Sağlık merkezini bile vurdular

Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmaların 7. gününde, katil İsrail ordusu sivil yerleşim yerlerini hedef alarak kan dökmeye devam ediyor. Lübna..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23