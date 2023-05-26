2023-05-26 11:19:26 Başkan Işıksu Kahramanmaraş’ta
Kahramanmaraş’ta oluşturulan Necip Fazıl Konteyner Kenti 1’inci etabının içerisinde yer alarak konteynerler kuran, depremzede çocukları sosyal hayata adapte etmek ve afetin izlerini silmek amacıyla “Hayat Gençlik ve Çocuk Parkı” kazandıran Adapazarı Belediyesi, çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Program çerçevesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Mutlu Işıksu, “İlk andan itibaren seferberiz, tek yüreğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimizin tüm kurumları burada. Bizler de Adapazarı Belediyesi olarak yerimizi aldık ve hep buradayız” dedi.