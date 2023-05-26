Başkan Işıksu Kahramanmaraş’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin tüm kurumlarının, belediyelerin ve STK’ların sahada olduğunu dile getiren Başkan Işıksu, “Necip Fazıl Konteyner Kent'te 2 binin üzerinde konteynerde 5 bini aşkın vatandaşımız yaşıyor. Adapazarı Belediyesi olarak biz de Akyazı Belediyemizle birlikte 1’inci etabın içerisinde yer aldık, çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal alanlar kazandırdık. Devletimiz burada çok kapsamlı ve tüm ihtiyaçlara cevap veren bir yaşam alanı inşa etmiş durumda.