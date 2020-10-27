2020-10-27 14:34:28 Başkan Erdoğan'ın tek sözü yetti... Müslümanlar İslam'a saldıran Macron'a karşı birleşti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mallarına boykot çağrısı İslam dünyasında geniş yankı buldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamaları sonrası İslam dünyası tek ses olarak Macron'a tepki gösterdi. Dünyanın dört bir yanında, İslam düşmanı Macron'a tepki çığ gibi büyürken, Fransız mallarına boykot yaygınlaştı. Milyonlarca Müslüman, "Hazreti Muhammed kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartlarla sokağa çıktı.