Başkan Erdoğan'ın tek sözü yetti... Müslümanlar İslam'a saldıran Macron'a karşı birleşti

Lübnan: Trablus kentinde toplanan bir grup eylemci, Fransa'nın İslam karşıtı tutumunu protesto etti. Göstericiler, Fransız bayrağı yakarak, Macron'a tepki gösterdi. Mevlid Kandili'ni diğer birçok Müslüman ülke gibi cadde ve çarşıları süsleyerek kutlamayı gelenek haline getiren Lübnanlılar, bu yıl Fransa'da Hazreti Muhammed'e ve Müslümanlara hakaret edilmesine tepki göstererek idrak ediyor.