Başkan Erdoğan'ın Miçotakis sözleri Yunan basınında

"Erdoğan, Miçotakis'e karşı" "Erdoğan, Miçotakis'e karşı: Benim için o artık yok, onunla bir daha görüşmem" başlığıyla haberi duyuran Lifo gazetesi, Miçotakis'in ABD ziyareti sonrası Erdoğan'dan sert mesajların geldiğine dikkati çekti. "Bu yıl Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantıya katılmayacağı da aktarıldı. 40 adet F-16 hatırlatması Ankara'nın geçtiğimiz ekim ayında Washington'dan 40 adet F-16 satın alınmasını talep ettiği hatırlatıldı. Bunun üzerine, geçen ay, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye gönderdiği mektupta satışa verilecek onayın, ulusal çıkarlara ve NATO'nun birliğine hizmet edeceğinin yazıldığı kaydedildi.