2022-05-24 10:17:35 Başkan Erdoğan'ın Miçotakis sözleri Yunan basınında
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'de Başkan Joe Biden ile görüşmesinin ardından Kongre'ye hitap etmiş ve Washington'ın Türkiye'ye muhtemel silah tedarikini eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye aleyhinde ifadeler kullanan Miçotakis'e sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın açıklaması geniş yankı uyandırdı Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum." dedi. Yunanistan basınından gazeteler, Erdoğan'ın açıklamasına geniş yer ayırdı. Kathimerini, gelişmeyi, "Erdoğan: Benim için Miçotakis yok" başlığıyla okurlarına aktardı.