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Medya
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Başkan Erdoğan'ın Miçotakis sözleri Yunan basınında

2022-05-24 10:17:35
Başkan Erdoğan'ın Miçotakis sözleri Yunan basınında

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'de Başkan Joe Biden ile görüşmesinin ardından Kongre'ye hitap etmiş ve Washington'ın Türkiye'ye muhtemel silah tedarikini eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye aleyhinde ifadeler kullanan Miçotakis'e sert tepki gösterdi. Erdoğan'ın açıklaması geniş yankı uyandırdı Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum." dedi. Yunanistan basınından gazeteler, Erdoğan'ın açıklamasına geniş yer ayırdı. Kathimerini, gelişmeyi, "Erdoğan: Benim için Miçotakis yok" başlığıyla okurlarına aktardı.

#1
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"Tonu keskinleştirerek Miçotakis'i suçladı" Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tonu keskinleştirerek, Kongre'deki konuşması nedeniyle Miçotakis'i suçladığı belirtildi. Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi artıranın Yunanistan olmadığı şeklinde algı oluşturulmaya çalışılan haberde, Erdoğan'ın "ağır ifadelerle" Miçotakis'i hedef aldığı ve "gerilimi tırmandırmaya devam ettiği" iddiası ortaya atıldı.

#2
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"Miçotakis'in sorumlu tuttu" Skai televizyonu, Erdoğan'ın, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmadan Miçotakis'i sorumlu tuttuğunu belirtti. Miçotakis'in açıklamasına işaret eden Erdoğan'ın, "F-16'ların Türkiye'de satılmamasını tavsiye etti" şeklindeki ifadesine yer verildi. Haberde ayrıca, Türkiye'nin "kışkırtıcı bir tavırla" hareket ettiği şeklinde suçlamalar yöneltilmeye çalışıldı.

#3
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"Erdoğan, Miçotakis'e karşı" "Erdoğan, Miçotakis'e karşı: Benim için o artık yok, onunla bir daha görüşmem" başlığıyla haberi duyuran Lifo gazetesi, Miçotakis'in ABD ziyareti sonrası Erdoğan'dan sert mesajların geldiğine dikkati çekti. "Bu yıl Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantıya katılmayacağı da aktarıldı. 40 adet F-16 hatırlatması Ankara'nın geçtiğimiz ekim ayında Washington'dan 40 adet F-16 satın alınmasını talep ettiği hatırlatıldı. Bunun üzerine, geçen ay, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye gönderdiği mektupta satışa verilecek onayın, ulusal çıkarlara ve NATO'nun birliğine hizmet edeceğinin yazıldığı kaydedildi.

#4
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"İletişim kanallarını kesti" The Toc'ta yer alan haberde, Erdoğan'ın "iletişim kanallarını kestiği ve tehdit ettiği" öne sürüldü. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Ankara ile yaşanan zorluklara ilişkin Kongre'de "tarihi bir konuşma" yaptığı görüşü paylaşıldı.

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