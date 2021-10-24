Başkan Erdoğan'ın cesur hamlesi dünya basınını salladı

Erdoğan, Osman Kavala'nın "derhal serbest bırakılması" için çağrıda bulunan 10 büyükelçi hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesi" talimatı verdiğini söylemesi dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası ajanslar Başkan Erdoğan'ın sözlerini "son dakika" koduyla geçti. Britanya devlet haber ajansı BBC, Erdoğan'ın açıklamasından sonra "ne olacağının bilinmediğini" ifade etti. Haberin altında BBC Türkçe'den Ece Göksedef'in "Çok cesur bir hamle" başlıklı analizi yer aldı. Göksedef, "Bu çok cesur bir hamle, büyük ihtimalle bir güç gösterme hamlesi, özellikle seçimlerden 1.5 yıl önce yapıldığını düşünürsek iç politika için. Bazı analistler söylemin iç politikaya yönelik olduğunu düşünüyor. Bazıları ise Erdoğan'ın cidden söylediğini yapma konusunda ciddi olduğuna inanıyor. Göreceğiz." yazdı.