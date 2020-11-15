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Başkan Erdoğan'ın adımı sonrası çılgına döndüler!

2020-11-15 12:42:38
Başkan Erdoğan'ın adımı sonrası çılgına döndüler!

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta son yaşanan gelişmelerinden ardından büyük bir kriz hali var.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Kuzey Kıbrıs’ın kuruluş etkinlikleri çerçevesinde adayı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Kuzey Kıbrıs’ın kuruluş etkinlikleri çerçevesinde adayı ziyaret edecek.

#2
Foto - Ziyaret ise Yunanistan'da depreme yol açtı.

Ziyaret ise Yunanistan'da depreme yol açtı.

#3
Foto - Ziyaret sırasında Erdoğan ve Bahçeli’nin 46 yıldır kamuya kapalı olan ve Ekim ayında sahil kısmı Kuzey Kıbrıs yönetimi tarafından kullanıma açılan Maraş’ta piknik yapması da bekleniyor

Ziyaret sırasında Erdoğan ve Bahçeli’nin 46 yıldır kamuya kapalı olan ve Ekim ayında sahil kısmı Kuzey Kıbrıs yönetimi tarafından kullanıma açılan Maraş’ta piknik yapması da bekleniyor

#4
Foto - Ziyarette Maraş'ın açılmasına yönelik adımların ele alınması bekleniyor.

Ziyarette Maraş'ın açılmasına yönelik adımların ele alınması bekleniyor.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta “Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ta olacağız. Orada törenlere katılacağız ve sonra da topluca kapalı Maraş’ta piknik yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta “Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ta olacağız. Orada törenlere katılacağız ve sonra da topluca kapalı Maraş’ta piknik yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

#6
Foto - Ziyareti hem Türk hem de Rum tarafı yakından takip ederken bu gelişme Yunanistan'ı çılgına çevirdi.

Ziyareti hem Türk hem de Rum tarafı yakından takip ederken bu gelişme Yunanistan'ı çılgına çevirdi.

#7
Foto - Yunan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin yapacağı ziyareti 'provokasyon' olarak yorumladı.

Yunan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin yapacağı ziyareti 'provokasyon' olarak yorumladı.

#8
Foto - Yunan basını ise yetkililerin harekete geçmesi konusunda çağrılarda bulundu. Güney Kıbırs'ta da benzer bir durum var.

Yunan basını ise yetkililerin harekete geçmesi konusunda çağrılarda bulundu. Güney Kıbırs'ta da benzer bir durum var.

#9
Foto - Maraş, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs harekatı sonrası Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetlenmeye başlayan Yeşil Hat bölgesinde yer alıyor. Maraş'ın sivillerin kullanımına 46 yıldır izin verilmiyordu. Ancak Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ekim ayında Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Maraş'ın belirli bölgelerinin halka açılacağını duyurmuştu.

Maraş, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs harekatı sonrası Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetlenmeye başlayan Yeşil Hat bölgesinde yer alıyor. Maraş'ın sivillerin kullanımına 46 yıldır izin verilmiyordu. Ancak Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ekim ayında Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Maraş'ın belirli bölgelerinin halka açılacağını duyurmuştu.

#10
Foto -

"Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş’ın bazı bölümleri 8 Ekim tarihinde halkın kullanımına açılmıştı.

#11
Foto - Karara Avrupa Birliği’nden (AB)

Karara Avrupa Birliği’nden (AB) "ciddi endişe duyuyoruz" tepkisi gelmiş, ABD Dışişleri ise kararı “provokatif ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla tutarsız” olarak nitelemişti.

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