2021-09-26 16:40:04 Başkan Erdoğan'dan güldüren paylaşım
Başkan Erdoğan, torunu Aybike'nin kedisi 'Pıt Pıt Şeker' ile aynı karede yer aldığı fotoğrafları paylaştı.
Başkan Erdoğan, torunu Aybike'nin kedisi 'Pıt Pıt Şeker' ile aynı karede yer aldığı fotoğrafları paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, torunu Canan Aybike Bayraktar'ın kedisiyle fotoğraf paylaştı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, okuduğu gazetenin üzerine çıkan torununun kedisi "Pıt Pıt Şeker"in fotoğrafını paylaşarak, "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı." ifadesini kullandı.
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