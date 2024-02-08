  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Elektrikli araçlarda devrim! Tek şarjla bin kilometre gidecek

TFF'den Paris'e çıkarma: Kabul edildi: 48. Olağan UEFA Kongresi, Pariste Düzenlendi

Her satırı dört dörtlük sözler! Evlat nöbetindeki anneden dem seçmenine ders

Arabistan sonrası Türkiye'ye ayak bastı! Yer yerinden oynayacak! Görüşme yapması bekleniyor... Büyük sürpriz!

Bakan bir daha baktı! Şaşırtan görüntü depremin habercisi mi?

Elektrikli otomobil satışlarında TOGG damgası: Hepsini geride bırakıp zirveye yerleşti!

Başkan Erdoğan yüzde 1’liklere yüklendi! “Bütün günahı Bay Kemal’in sırtına yükleyip kaçtılar”

Dört büyüklerin sosyal medyadaki takipçi sayıları! Dikkat çekti: Bunu görenler şoke oluyor: Kulaklarınıza inanamayacaksınız…

Beşiktaş'ı alt üst edecek karar Fransa'dan geldi: Bu haberimiz 'futbol bilgesi' Şenol Güneş'e gelsin...

Son 24 saatte Türkiye'nin en sıcak şehri hangisi oldu? Tahminleri alt üst eden sonuç!
Siyaset
11
Başkan Erdoğan yüzde 1’liklere yüklendi! "Bütün günahı Bay Kemal’in sırtına yükleyip kaçtılar"

2024-02-08 15:38:17
Başkan Erdoğan yüzde 1’liklere yüklendi! “Bütün günahı Bay Kemal’in sırtına yükleyip kaçtılar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal’e ilk hançeri vuranlar toplam oyları yüzde 1’i dahi bulmadığı halde sırtında Meclise taşıdığı uyanıklar oldu" dedi.

#1
Foto - Başkan Erdoğan yüzde 1’liklere yüklendi! "Bütün günahı Bay Kemal’in sırtına yükleyip kaçtılar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 798 afet konutunun kura çekimi ve miting için Adıyaman’a geldi.

#2
Foto - Başkan Erdoğan yüzde 1’liklere yüklendi! "Bütün günahı Bay Kemal’in sırtına yükleyip kaçtılar"

Adıyaman Üniversitesi kapalı spor salonunda gerçekleştirilen kura çekimi programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda kuralar çekildi.

#3
Foto - Başkan Erdoğan yüzde 1’liklere yüklendi! "Bütün günahı Bay Kemal’in sırtına yükleyip kaçtılar"

Konutlarımızın hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. 6 Şubat depremlerinde Adıyaman en çok yara alan şehirlerden biridir.

#4
Foto - Başkan Erdoğan yüzde 1’liklere yüklendi! "Bütün günahı Bay Kemal’in sırtına yükleyip kaçtılar"

Depremde Adıyaman'ımızda 8 bin 561 insanımız hayatını kaybetti. Yıkılan 6 binin üzerindeki binaya ilave olarak acil yıkılacak durumda 8 binin üzerinde ağır hasarlı olarak da 19 binin üzerinde bina vardır.

#5
Foto - Başkan Erdoğan yüzde 1’liklere yüklendi! "Bütün günahı Bay Kemal’in sırtına yükleyip kaçtılar"

Adıyaman’da yaklaşık 39 bin konut, 3 bin 400’ye yakın iş yeri ve 3 bine yakın ahır olmak üzere 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. Bugün 2 bin 798 konutu teslim ediyoruz. Konutlarımızın hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Halen inşaatı süren 32 bin konutumuzun yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Barınma sorununu çözmek için pek çok adım attık. Adıyaman’a acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere 91 binin üzerinde çadır gönderdik.

#6
Foto - Başkan Erdoğan yüzde 1’liklere yüklendi! "Bütün günahı Bay Kemal’in sırtına yükleyip kaçtılar"

35 bine yakın konteyner kurarak buralarda 118 bin vatandaşımıza hizmet verdik. Toplam 1.2 milyar lira kaynak kullanarak 27 bin 609 haneye kira yardımı yaptık. Şimdi kalıcı konutlarla yeni bir safhaya geçtik. Tabi sadece konutlar yapmakla şehirlerimizin cadde ve meydanlarını yeniden düzenlemekle kalmıyoruz aynı zamanda şehirlerimizi Türkiye yüzyılına hazırlayacak temel alt yapıyı ve büyük yatırımları da hayata geçiriyoruz. Savunma sanayi yatırımlarını deprem bölgesi şehirlerimize yönlendirmek için bir iskan ve istihdam projesi başlattık.

#7
Foto - Başkan Erdoğan yüzde 1’liklere yüklendi! "Bütün günahı Bay Kemal’in sırtına yükleyip kaçtılar"

Adıyaman’ımıza savunma sanayi şirketleri ile üretim tesisi kuruyoruz. Yıl sonuna doğru faaliyete geçecek. Özel sektörümüzün şehre ilgisi artarak sürüyor. Mayıs seçimlerinde gençlerimizi desteklemek için bir fon kurma sözü vermiştik. Önceliğimiz kadın ve gençlerimiz olacak. Projelerle Adıyaman ve tüm deprem şehirlerini eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Böylesine büyük bir felaketin altından bu kadar kısa sürede kalkabilecek bir ülke yoktur” dedi.

#8
Foto - Başkan Erdoğan yüzde 1’liklere yüklendi! "Bütün günahı Bay Kemal’in sırtına yükleyip kaçtılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hem sınır ötesinde hem de şehirlerimizde birden artış gösteren terör eylemleri, provokasyonlar, tahrikler tuzaklar boşuna değildir. Hepsi de önümüzü kesmek için yazılmış aynı senaryonun bir parçası olarak yapılan araçlardır. Bu oyunu kuranların bilmediği şey var, oda Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığıdır. Çeyrek asır öncesinin Türkiye’sinde 3-5 milyar dolarlık operasyonlarla ekonomimiz çökertilir, 3-5 eylemle güvenliğimiz bozulur, 3-5 provokasyonla huzurumuz kaçırılırdı. Zayıf siyasi iktidarlar ve vesayetin güdümündeki kurumlar sebebiyle bu basit operasyonları önü kesilemediği için istikrarsızlık iklimi başımızda bir karabulut iklimi eksik olmazdı. Biz milletimizden aldığımız güçle önce güven ve istikrarımızı sağladık. Önümüz pek çok tuzakla kesilmeye çalışıldı. Her yolu denediler hamdolsun hepsinin de birer birer üstesinde gelerek demokrasi ve kalkınma ataklarımızı kararlılıkla hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

#9
Foto - Başkan Erdoğan yüzde 1’liklere yüklendi! "Bütün günahı Bay Kemal’in sırtına yükleyip kaçtılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son olarak şanslarını geçtiğimiz yılın Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde denediler. Normal şartlarda yolda birbirine selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler ama yine de başaramadılar. Bütün günahlarını bay Kemal’in sırtına yükleyip kenara çekildiler. Bay Kemal’e ilk hançeri vuranlar ise toplam oyları yüzde 1’i dahi bulmadığı halde sırtında Meclise taşıdığı uyanıklar oldu” ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Başkan Erdoğan yüzde 1’liklere yüklendi! "Bütün günahı Bay Kemal’in sırtına yükleyip kaçtılar"

Erdoğan, “Şimdi de önümüzdeki mahalli seçimlerinde bazı belediyeleri kaybetmemek için yine akıllara ziyan arayışlara giriştiler. Terör örgütleriyle ilişkileri tescilli partilerle demlenmek mi dersiniz. Daha önce Çağlayan Adliyesine saldıran teröristlere kol kanat oldular. Emperyalistlerin ülkemizi köşeye sıkıştırmak için kullandıkları her araca sarılmak mı dersiniz nice karanlık pazarlıkla garip bir telaş ve saldırganlık içinde çırpınıyorlar. Bir yandan da kendi içlerinde de kavga halindeler. Milletimiz 6’lı masanın düştüğü duruma bakıp iyi ki bunların eline kalmadık diye dua ediyorlar. Mart seçimlerinin ardından da her halde milletimiz aynı şükrü yapacaklar. Biz ülkemize, milletimize, şehirlerimize deprem bölgesine neler yapabileceğimize bakıyoruz” diye konuştu.

Başak Demirtaş’ın tehditlerle sindirilmesi işleri karıştırdı! DEM’in İstanbul aday adayları belli oldu
Siyaset

Başak Demirtaş’ın tehditlerle sindirilmesi işleri karıştırdı! DEM’in İstanbul aday adayları belli oldu

Kemalistlerin daha düne kadar öve öve bitiremediği, ancak ismi İstanbul adaylığı için geçmeye başladıktan sonra tehditlerle sindirdiği Başak..
8 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

8 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (8 Şubat 2024) sunuyoruz...

Tahminleri tutmayınca ortadan kaybolmuştu! Murat Gezici bir döndü pir döndü CHP’nin anketçisi Murat Kurum için bakın ne dedi?
Gündem

Tahminleri tutmayınca ortadan kaybolmuştu! Murat Gezici bir döndü pir döndü CHP’nin anketçisi Murat Kurum için bakın ne dedi?

Murat Gezici'den Murat Kurum'a methiyeler: Türk toplumu tarafından kabul görmüştür CHP’nin anketçisi Murat Gezici, katıldığı yayında İstanb..
Murat Kurum anket bombasını patlattı
Gündem

Murat Kurum anket bombasını patlattı

Haliç Kongre Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 'Anketlerde geride başlamışt..
Biden çiçeği (bur marigold) faydaları yan etkileri kullanım şekli!
Kadın - Aile

Biden çiçeği (bur marigold) faydaları yan etkileri kullanım şekli!

Burr marigold, (biden tripartita) terlemeyi teşvik etmek ve saç dökülmesini, koliti ve gutunu tedavi etmek için ağızdan buruk, idrar söktürü..
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Aman bu oyuna gelmeyin
Ekonomi

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Aman bu oyuna gelmeyin

Araç sahiplerinin Zorunlu Trafik Sigortası'yla ilgili şikayetleri sürüyor. Çoğu sigorta şirketinin tarifeye göre 6 bin 300 TL'ye kesilecek b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23