Başkan Erdoğan yüzde 1’liklere yüklendi! “Bütün günahı Bay Kemal’in sırtına yükleyip kaçtılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hem sınır ötesinde hem de şehirlerimizde birden artış gösteren terör eylemleri, provokasyonlar, tahrikler tuzaklar boşuna değildir. Hepsi de önümüzü kesmek için yazılmış aynı senaryonun bir parçası olarak yapılan araçlardır. Bu oyunu kuranların bilmediği şey var, oda Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığıdır. Çeyrek asır öncesinin Türkiye’sinde 3-5 milyar dolarlık operasyonlarla ekonomimiz çökertilir, 3-5 eylemle güvenliğimiz bozulur, 3-5 provokasyonla huzurumuz kaçırılırdı. Zayıf siyasi iktidarlar ve vesayetin güdümündeki kurumlar sebebiyle bu basit operasyonları önü kesilemediği için istikrarsızlık iklimi başımızda bir karabulut iklimi eksik olmazdı. Biz milletimizden aldığımız güçle önce güven ve istikrarımızı sağladık. Önümüz pek çok tuzakla kesilmeye çalışıldı. Her yolu denediler hamdolsun hepsinin de birer birer üstesinde gelerek demokrasi ve kalkınma ataklarımızı kararlılıkla hayata geçirdik” şeklinde konuştu.