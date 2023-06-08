Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

"Çocuklarımız av olmasın" 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağına ünlü annelerden tam destek! ÇALIŞANA YÜKÜ AZALTILACAK: Enflasyonun çalışan kesim üzerinde tahribat yapması her zaman olduğu gibi önlenecek, hatta refah payı ile telafi edici tedbirler de alınacak. Gelir eşitsizliğine yol açan uygulamalar tespit edilecek ve yeniden düzenlenecek. Vergi, sübvansiyonlar ve miras hukuku gözden geçirilecek. Şirketlere, girişimcilere yönelik muafiyet, teşvikler ile alt gelir gruplarına yönelik sosyal yardımlar yeniden yapılandırılacak.