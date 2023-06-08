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Emlak Rehberi
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Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

2023-06-08 08:10:40
Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısında yaşanan ekonomik sorunların çözümünde izlenecek yol haritasını anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız" derken öncelik dar gelirli vatandaşı korumak olacak. Enflasyonun dar gelirliler üzerindeki olumsuz etkisini azaltacak politikalara hız verilecek. Vatandaşa yansıyan enerji maliyetleri, kira harcamaları düşürülecek.

#1
Foto - Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tek haneli enflasyonda rotayı çizdi. Enflasyonla mücadelede 10 adımlı eylem planı hazır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sorunları çözme formülünü anlattı. Yüzde 5 hedefi için MB ile omuz omuza ilerlenecek. Bürokraside atamalar tamamlanacak. Enflasyonun dar gelirli üzerindeki etkisi azaltılacak. Vatandaşın enerji, kira faturası düşecek. TL cinsi tasarruflar artacak. İşte ekonomide yeni yol haritası...

#2
Foto - Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

Yaklaşık 4 saat süren kabine toplantısının ana gündem maddelerinden birini enflasyonla mücadelede oluşturdu. Enflasyonda yüzde 5 hedefi için Merkez Bankası ile omuz omuza çalışılacak, uygulanacak maliye politikası, yapısal reformlarla destek verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu milletin gündeminden çıkarmakta kararlıyız" vurgusu yaparken atılacak bazı önemli adımlar şöyle:

#3
Foto - Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

TL TASARRUFLAR ARTACAK: Enflasyonun tek haneye düşmesi için sıkılaştırıcı para politikası sürerken, gıda enflasyonunu frenlemek için maliyet düşürücü uygulamalar gelecek. Bir yandan büyüme ve istihdam dostu politikaları sürdürürken, diğer yandan enflasyon ile mücadele kararlı bir şekilde devam ettirilerek enflasyon tek haneye indirilecek. Finansal enstrümanları daha da geliştirerek TL cinsi tasarrufları arttırılacak.

#4
Foto - Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

MERKEZ BANKASI'NA DESTEK: Para, maliye, gelirler ve finansal sektör politikalarında daha güçlü bir eşgüdüm sağlanacak. Enflasyonu tek haneye düşürmeyi hedefleyen amaçlayan ihtiyatlı para politikası önlemleri maliye ve gelirler politikaları tarafından desteklenecek. Finansal istikrarın gözetilmesine yönelik rezerv artırıcı uygulama ve araçlar çeşitlendirilecek.

#5
Foto - Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

Enflasyon hedeflemesi doğrultusunda, hükümet ve Merkez Bankası enflasyon hedefini birlikte belirlemeyi sürdürecek. Merkez Bankası, fiyat istikrarının sağlanması temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkin işleyişi için tüm araçları kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanmaya devam edecek.

#6
Foto - Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

GIDA FİYATLARINDA OYNAKLIĞA SON: Enflasyonun dar gelirli vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkisini giderecek politikalara hız verilecek. Tarımsal üretim, verimlilik ve lojistik planlaması güçlendirilerek gıda arz güvenliği sağlanacak, gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçilecek. Tarımsal üretim planlaması öncelik kazanacak. Üretim fazlası bulunan ürünlerden eksiği bulunan ürünlere geçiş desteklenecek.

#7
Foto - Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

STRATEJİK ÜRÜNLER VE GİRDİ MALİYETLERİ: Arz eksiği olan stratejik hububat, bakliyat ekimi mazot, gübre, tohum desteği ve cazip alım fiyatları yoluyla teşvik edilecek. Tarımsal ürün fiyatları belirlenirken yurt içi girdi maliyetleri de dikkate alınacak. İthal girdi bağımlılığı azaltılacak. Ürün piyasası reformları kapsamında rekabet artırılacak. Girişimciliğe yönelik yasal ve idari engeller ile belirsizlikler son bulacak.

#8
Foto - Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

ENERJİ, KİRA MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLECEK: Enerjide dışa bağımlılığı azaltıcı politikalarımıza paralel olarak vatandaşa yansıyan enerji maliyetlerinde düşüş sağlayıcı bir yaklaşım sergilenecek. Gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projelerine kararlılıkla devam edilecek.

#9
Foto - Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

KAMU HARCAMALARINA ÖZEN: Kamu harcamalarında verimlilik ve etkinlik esas alınacak. Kamu mali yönetimi ve ihale sistemi reforme edilecek. Kamu harcamaları kompozisyonu uzun dönemde büyümeyi olumlu etkileyecek sektörler lehine dönüştürülecek.

#10
Foto - Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

REKABETE KÜRESEL HUKUK STANDARDI: Piyasalarda rekabeti bozucu yapı ve davranışlar daha yakından takip edilecek. Bu konuda uluslararası rekabet hukuku standartları çerçevesinde etkin tedbirler alınacak.

#11
Foto - Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

"Çocuklarımız av olmasın" 15 yaş altına gelen sosyal medya yasağına ünlü annelerden tam destek! ÇALIŞANA YÜKÜ AZALTILACAK: Enflasyonun çalışan kesim üzerinde tahribat yapması her zaman olduğu gibi önlenecek, hatta refah payı ile telafi edici tedbirler de alınacak. Gelir eşitsizliğine yol açan uygulamalar tespit edilecek ve yeniden düzenlenecek. Vergi, sübvansiyonlar ve miras hukuku gözden geçirilecek. Şirketlere, girişimcilere yönelik muafiyet, teşvikler ile alt gelir gruplarına yönelik sosyal yardımlar yeniden yapılandırılacak.

#12
Foto - Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

BÜROKRASİ ATAMALARI TAMAMLANACAK: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve diğer bakanlar dün TBMM'de yemin ederek görevlerine başlarken, bürokrasideki atamaların tamamlanması bekleniyor.

#13
Foto - Başkan Erdoğan ve yeni kabinenin 10 adımlı eylem planında kira ve fatura detayı

Başta Merkez Bankası olmak üzere ekonomi bürokrasisinde yapılacak atamalar hem piyasalar hem de uluslararası kuruluşlarca yakından takip ediliyor.

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