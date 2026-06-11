“Türkiye’ye ceza ha geldi ha geliyor” diyen Oda TV, Sözcü ve Cumhuriyet’e kara haber! ABD’deki Halkbank davası tarih oluyor
Yıllardır “Türkiye’ye ceza ha geldi ha geliyor” diyerek adeta felaket tellallığı yapan ve Halkbank davası üzerinden her fırsatta olumsuz algı operasyonları yürüten Oda TV, Sözcü ve Cumhuriyet gibi yayın organlarına adeta kara haber niteliğinde bir açıklama geldi. ABD Adalet Bakanlığı ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının ardından dün mahkemeye sunulan ortak dilekçeyle, 9 yıldır devam eden tarihi ceza davasının tamamen düşürülmesi ve bankanın tümüyle aklanması süreci resmen başladı.