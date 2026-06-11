  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Onay verildi: 292 milyon dolarlık ölümcül füzeler geliyor ‘Sarı Şeytan’ın paçaları tutuştu! Savunma sanayisi patronlarının kapısını çalacak Onay verecek mi? İşte bu hiç beklenmiyordu: Tamı tamına 50 milyon euro! Başarılı olmanın şifreleri! LGS öncesi altın gibi tavsiyeler Somalili hakeme yaptıkları hala hafızalarda: Bu kadarına da pes: Biraz utan be adam! Geçmişle gelecek aynı bahçede! Ata tohumları yaşlıların ellerinde filizlendi Tüm yemeklerin ayrı bir havası var... Hangi baharat hangi yemeğe yakışır? Emekli asker 'Türkiye gizli kodları çözdü' diyerek ilk kez açıkladı: Hakan Fidan aldığı istibaratla komşuyu ipten aldı Yeni nesil suç çetelerine balyoz iniyor! “Kıpırdayamaz hale gelecekler”
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
"Türkiye’ye ceza ha geldi ha geliyor" diyen Oda TV, Sözcü ve Cumhuriyet’e kara haber! ABD’deki Halkbank davası tarih oluyor
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Türkiye’ye ceza ha geldi ha geliyor” diyen Oda TV, Sözcü ve Cumhuriyet’e kara haber! ABD’deki Halkbank davası tarih oluyor

Yıllardır “Türkiye’ye ceza ha geldi ha geliyor” diyerek adeta felaket tellallığı yapan ve Halkbank davası üzerinden her fırsatta olumsuz algı operasyonları yürüten Oda TV, Sözcü ve Cumhuriyet gibi yayın organlarına adeta kara haber niteliğinde bir açıklama geldi. ABD Adalet Bakanlığı ile imzalanan uzlaşma anlaşmasının ardından dün mahkemeye sunulan ortak dilekçeyle, 9 yıldır devam eden tarihi ceza davasının tamamen düşürülmesi ve bankanın tümüyle aklanması süreci resmen başladı.

1
#1
Foto - "Türkiye’ye ceza ha geldi ha geliyor" diyen Oda TV, Sözcü ve Cumhuriyet’e kara haber! ABD’deki Halkbank davası tarih oluyor

Halkbank tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ABD'de banka aleyhinde açılan ceza davası ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC) süreçlerine ilişkin açıklama yapıldı.

#2
Foto - "Türkiye’ye ceza ha geldi ha geliyor" diyen Oda TV, Sözcü ve Cumhuriyet’e kara haber! ABD’deki Halkbank davası tarih oluyor

ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile banka arasında imzalanarak 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (DPA – Deferred Prosecution Agreement) kapsamında öngörülen Uyum Raporu'nun uzman kuruluş tarafından hazırlanarak ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile OFAC'a zamanında teslim edildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#3
Foto - "Türkiye’ye ceza ha geldi ha geliyor" diyen Oda TV, Sözcü ve Cumhuriyet’e kara haber! ABD’deki Halkbank davası tarih oluyor

"Uyum Raporu'nun teslim edilmesi sonrasında uzlaşma anlaşması uyarınca Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne 10 Haziran 2026 tarihinde sunmuştur. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamıyla sona erecektir."

#4
Foto - "Türkiye’ye ceza ha geldi ha geliyor" diyen Oda TV, Sözcü ve Cumhuriyet’e kara haber! ABD’deki Halkbank davası tarih oluyor

Bu son gelişmeler, Halkbank davasını yıllarca manşetlerden düşürmeyip her fırsatta Türkiye ekonomisine yönelik karamsar senaryolar çizen muhalif medyanın karalama kampanyalarını bir kez daha akıllara getirdi. ABD mahkemelerinden çıkacak olumsuz bir kararı adeta dört gözle bekleyen ve millî çıkarları hiçe sayarak yalan siyasetinden beslenen bu karanlık odakların tüm manipülasyonları, tarafların uzlaşması ve davanın resmen düşme aşamasına gelmesiyle birlikte tamamen boşa çıkmış oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KAHPE SIYONIST FETÖ VE TUM ISBIRLIKCI UZANTILARI ICIN YINE HUSRAN

Bir fetöcu serefsiz vatan haini hashasi polis vardi, 50.000 USD a belge-bilgi-namusunu satmisti siyonist-evanjelik soykirimci DUSMANIMIZ OLAN abd burokrasisine!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Siyonistler daha cevap vermeden..! Önce Levent, şimdi de Müsavat İsrail’in imdadına koştu!
Gündem

Siyonistler daha cevap vermeden..! Önce Levent, şimdi de Müsavat İsrail’in imdadına koştu!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin “Kudüs Valisi olmak niyazımdır” hayaline siyonistlerden önce tarihten ve milletten kopuk içimizdeki ezikl..
İhraç kararı sonrası Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi
Gündem

İhraç kararı sonrası Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi

CHP'de 'mutlak butlan' süreciyle koltuğa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı bayrak açan Özgür Özelci 9 milletvekilini kapının önüne k..
Atatürk dönemi şok belgeler ifşa oldu! Yahudi ve Yunanlıya dokunmak yasaklanırken Müslüman Anadolu insanı sahipsiz bırakıldı
Gündem

Atatürk dönemi şok belgeler ifşa oldu! Yahudi ve Yunanlıya dokunmak yasaklanırken Müslüman Anadolu insanı sahipsiz bırakıldı

Devlet Arşivleri'nden çıkan 1936 ve 1937 tarihli resmi kararnameler, CHP'nin tek parti diktatörlüğü döneminde izlenen çifte standartlı azınl..
Türkiye imzaladı, İsrail titredi! 'Tüm planlarımız bozuldu'
Gündem

Türkiye imzaladı, İsrail titredi! 'Tüm planlarımız bozuldu'

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma ve lojistik alanında varılan anlaşma, Orta Doğu’da kartların yeniden karılmasına neden oldu. ..
Nedim Şener'den Canlı Yayında Sert Tepki: "Hırsıza Hırsız Demek Suç Değil"
Gündem

Nedim Şener'den Canlı Yayında Sert Tepki: "Hırsıza Hırsız Demek Suç Değil"

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan programda Gazeteci Nedim Şener ile program sunucusu Pınar Işık Ardor arasında dikkat çeken bir tartışma y..
Eski TBMM Başkanı: 'Laiklik anayasada yer almamalı'
Siyaset

Eski TBMM Başkanı: 'Laiklik anayasada yer almamalı'

Laiklik konusunun siyasetin merkezinde yoğun bir şekilde tartışıldığı bu günlerde, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın geçmiş tarihlerde ya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23