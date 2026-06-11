“Türkiye’ye ceza ha geldi ha geliyor” diyen Oda TV, Sözcü ve Cumhuriyet’e kara haber! ABD’deki Halkbank davası tarih oluyor

Bu son gelişmeler, Halkbank davasını yıllarca manşetlerden düşürmeyip her fırsatta Türkiye ekonomisine yönelik karamsar senaryolar çizen muhalif medyanın karalama kampanyalarını bir kez daha akıllara getirdi. ABD mahkemelerinden çıkacak olumsuz bir kararı adeta dört gözle bekleyen ve millî çıkarları hiçe sayarak yalan siyasetinden beslenen bu karanlık odakların tüm manipülasyonları, tarafların uzlaşması ve davanın resmen düşme aşamasına gelmesiyle birlikte tamamen boşa çıkmış oldu.