Başkan Erdoğan ve Bahçeli’ye de gönderildi! Tarihi dizilerden sonra ortaya çıktı

Atölyede, yoğun emek ve mesai gerektiren çift cidarlı ibrikler, tabaklar, panolar, heykeller üzerinde çalışıldığını belirten Pekyatırmacı, bir eserin ortaya çıkmasının 2 aylık bir süreci kapsadığını dile getirerek, "Çinicilik hem zaman isteyen hem maliyeti yüksek ve sanatsal değeri de olan bir iş. Bu konuda yetişmiş sanatçımız, ustalarımız da sayıca çok az. Hem eserlerin üretilmesi hem de yeni sanatçıların yetişmesi anlamında ciddi faaliyetler yürütüyoruz. 25 yıllık süre içerisinde 3 bin civarında insanımız burada çini sanatını öğrendi." değerlendirmesinde bulundu. Atölye şefi Muammer Işık, atölyede çalışan 6 sanatçının, çinilere talebi karşılamak için yoğun mesai yaptığını söyledi. Atölyede 2012 yılından itibaren özellikle Selçuklu eserleri üzerine çalıştıkları bilgisini veren Işık, "Şu an eserlerimizde büyük panolar, küçük panolar, heykeller, buhurdanlıklar hepsini çalışmaktayız. Genellikle Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu eserleri ortaya çıkarıyoruz. Selçuklu eserlerini günümüze göre yorumluyoruz da, diyebiliriz. Tabii dönem dizileri ve filmleri arttıkça çalışmalarımıza, eserlerimize olan talep de arttı. Bu ilgiden ve Selçuklu çini eserlerinin daha görünür hale gelmesinden memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.