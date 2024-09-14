Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nde kendi adını taşıyan külliyenin 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde, "Gezi olaylarıyla ile ilgili tarih ve bağımsız Türk mahkemeleri hükmünü vermiştir. Türkiye'ye milyarlarca dolar faturası olan bu kalkışma üzerinden kendilerince bize özür bahsi açıyorlar. Evet, 11 sene sonra da olsa bu hadiseyle ile ilgili samimi nedamet cümlelerine ihtiyaç vardı. Özür dilemesi gereken birileri varsa demokrasiyi ve milli iradeyi savunanlar değildir. Asıl öz eleştiri vermesi gerekenler sokakları ateşe boğanlardır. Milletin otobüslerini yıkan yakanlardır." demiş ve CHP lideri Özgür Özel'in Gezi Parkı için özür çağrısına cevap vermişti.