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Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

2024-09-14 12:17:01
Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nde kendi adını taşıyan külliyenin 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde, "Gezi olaylarıyla ile ilgili tarih ve bağımsız Türk mahkemeleri hükmünü vermiştir. Türkiye'ye milyarlarca dolar faturası olan bu kalkışma üzerinden kendilerince bize özür bahsi açıyorlar. Evet, 11 sene sonra da olsa bu hadiseyle ile ilgili samimi nedamet cümlelerine ihtiyaç vardı. Özür dilemesi gereken birileri varsa demokrasiyi ve milli iradeyi savunanlar değildir. Asıl öz eleştiri vermesi gerekenler sokakları ateşe boğanlardır. Milletin otobüslerini yıkan yakanlardır." demiş ve CHP lideri Özgür Özel'in Gezi Parkı için özür çağrısına cevap vermişti.

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#1
Foto - Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı kamuoyunda büyük destek görürken, Gezi kalkışmasında devlete çıkan ağır fatura yeniden akıllara geldi.

#2
Foto - Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

Türkiye'nin yakın dönem tarihi açısından kritik süreçlerden biri olarak gösterilen Gezi olaylarının ardından yaklaşık 11 yıl geçmesine rağmen, yol açtığı 100'lerce milyar dolarlık kayıpla ekonomi ve siyaset gündeminde tazeliğini koruyor.

#3
Foto - Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

Köklü geçmişi, jeopolitik konumu, nüfusu, küresel siyasette söz sahibi pozisyonu ve güçlü ekonomisinin getirdiği bir sonuç olarak birçok iç ve dış saldırıya maruz kalan Türkiye, sadece son 10 yıla bakıldığında Gezi olayları, darbe girişimi ve kur operasyonları gibi zorlu süreçleri deneyimledi.

#4
Foto - Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

Yaşanan her olayın ardından gerek yerli gerek yabancı yatırımcı algısındaki bozulma, ekonomik göstergeler ve finansal piyasalara ciddi hasar verdi.

#5
Foto - Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

28 Mayıs 2013'te İstanbul Gezi Parkı'nda başlayan ve yaklaşık 15 gün boyunca geniş çaplı bir kaos ortamı oluşturan eylemler kapsamındaki davada yargılanan 9 sanığın dün beraatine karar verilmesi, olayın yeniden hatırlanmasına ve ekonomik boyutunun gündeme gelmesine neden oldu.

#6
Foto - Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

Gezi olaylarıyla 2013'ün haziran ayında piyasalar uzun süren negatif bir döneme girmiş, TL varlıklar satış baskısı altında kalmıştı.

#7
Foto - Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

Sadece Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri bile Gezi olayları ile başlayan ve 3 ay etkisini sürdüren dönemde 164 milyar lira gerilemişti.

#8
Foto - Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

Gezi olayları ile oluşan kargaşanın piyasalarda ölçülebilen hasarın yanı sıra kırılıp dökülen, yakılan araç ve mal ile gerek yatırımcı gerekse tüketiciler üzerinde neden olduğu psikolojik etki, parasal değeri ölçülmesi neredeyse imkansız olan bir faturaya neden olmuştu.

#9
Foto - Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

Yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal genişleme politikasının yerine sıkılaşmaya geçeceği bir sürece, yurt içinde böyle bir kaotik ortamla yakalanan Türkiye'de, TL varlıklar benzer ülke varlıklarına göre ekstra satış baskısı altında kalmıştı. Merkez Bankası verilerine göre, Gezi olayları sonrasındaki 1 aylık dönemde yabancı yatırımcılar 8 milyar dolarlık çıkış yapmıştı.

#10
Foto - Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, mayıs 2013'te gördüğü en yüksek seviye rekorunu 93.398,33 puana taşımış, Gezi olayları sonrasında ise hızlı bir düşüş trendine girmişti.

#11
Foto - Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

Endeksin mayıs ayının sonunda başladığı düşüşü aralıklı olarak 3 ay devam ederken, bu dönemde hisselerin fiyatı ortalama yüzde 30 değer kaybetti. Kayıplar dolar bazında ise yüzde 40'a yaklaşırken, Gezi olayları ile başlayan ve 3 ay süren dönemde halka açık şirketlerin toplam piyasa değeri 163 milyar lira gerileyerek 480 milyar liraya indi.

#12
Foto - Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

Gezi olayları öncesinde 1,70-1,80 bandında hareket eden dolar/TL, 2,39'a kadar devam eden bir ralli sürecine girerken, söz konusu yükseliş sonucu TCMB, Ocak 2014'te 550 baz puanlık faiz artırımına gitti.

#13
Foto - Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

Öte yandan Mayıs 2013'te yüzde 4,61 ile tarihi düşük seviyelerine gerileyen tahvil faizleri ise olayların neden olduğu kurdaki yükseliş, enflasyon beklentilerindeki bozulma ve yabancı yatırımcıların satışları ile 3 ayda yüzde 9,25 ile yaklaşık iki katına yükseldi.

#14
Foto - Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

Gezi olayları öncesinde yüzde 6,13'e kadar gerileyen yıllık enflasyon, sonraki 3 ayda yüzde 8,88'e kadar yükselirken, işsizlik oranı da artış trendine giren önemli göstergelerden biri oldu.

#15
Foto - Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

Olaylar öncesinde yüzde 9 seviyelerinde yatay bir seyir izleyen mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir yılda yüzde 10 sınırına, ardından yüzde 10,6'ya kadar çıktı.

#16
Foto - Başkan Erdoğan ‘Özeleştiri yapın’ demişti! İşte gezi terörünün Türkiye’ye maliyeti

Bundan dolayı kim özür dilemeli?..

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Yorumlar

MALATYA44

yap işletteki zarar,kur hesaplarından zenginlere aktarılan milyar dolarlar,silinen vergiler,yanlış suriye politikasından eriyen hazine kaynakları,yandaşlara aktarılan fonlar,lüks ve şatafata harcanan tüyü bitmemiş yetim hakkı .fetöcülere zamanından istekleri için verilen nerdeyse koca devlet.hikaye anlatmayın millete kimse size inanmıyor
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