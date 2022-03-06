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Aktüel
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Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

2022-03-06 15:12:08
Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı kurucularından İbrahim Halit Çizmeci'nin cenaze törenine katıldı.

#1
Foto - Çizmeci için öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Erdoğan, törende Çizmeci'nin ailesine taziyelerini iletti.

Çizmeci için öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Erdoğan, törende Çizmeci'nin ailesine taziyelerini iletti.

#2
Foto - Başkan Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Çizmeci'nin tabutuna omuz verdi. Cenaze, toprağa verilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'na götürüldü.

Başkan Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Çizmeci'nin tabutuna omuz verdi. Cenaze, toprağa verilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı'na götürüldü.

#3
Foto - Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan da katıldı.

Cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan da katıldı.

#4
Foto - Öte yandan Fatih Camisi'nde aynı vakitte, vefat eden eski Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Necip Sever için de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Öte yandan Fatih Camisi'nde aynı vakitte, vefat eden eski Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Necip Sever için de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

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