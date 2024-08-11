Başka ülkede değil Türkiye'de! Buraya gelen dönmek istemiyor

Eğerce Sahili Mudanya’nın sessiz ve saklı güzelliklerinden biri olan Eğerce Sahili yaz aylarının vazgeçilmez yerlerinden biri. Şehirden uzaklaşmak isteyen ve ailece baş başa zaman geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği bu yer dört mevsim rüzgar alan bir konuma sahip. Rüzgarlı havasından dolayı denizin oldukça dalgalı olduğunu belirtmekte fayda var. Yüzme haricinde piknik ve kamp alanları da bulunan Eğerce Sahili doğal güzellikleriyle sizleri bekliyor. Kaynak: Yeni Söke Gazetesi