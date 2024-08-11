2024-08-11 18:38:38 Başka ülkede değil Türkiye'de! Buraya gelen dönmek istemiyor
Türkiye'nin batısında bulunan Bursa'nın Mudanya ilçesi keşfedilmeyi bekliyor.
Türkiye'nin batısında bulunan Bursa'nın Mudanya ilçesi keşfedilmeyi bekliyor.
Türkiye'nin dört bir yanı ayrı güzelliğe sahip. İstanbul'a yakınlığıyla dikkat çeken Mudanya doğal güzellikleri ve leziz yemekleriyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Türkiye'nin batı sahilinde, adeta bir cennet köşesi gibi duran bu ada, doğal güzellikleri ve huzur dolu atmosferiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Gözlerden uzak kalan bu yer, Yunan adalarını aratmayan güzelliğiyle keşfedilmeyi bekliyor.
Marmara’nın kıyısında eşsiz manzarası, doğası ve tarihiyle büyüleyen Mudanya, şehir merkezinden yaklaşık 1 saat uzaklıkta yer alıyor. Milattan önce 7. yüzyıla dayanan ilçenin ilk adı Myrlea olarak biliniyor. Kolofonlular tarafından kurulan bu kıyı kasabası işgaller sonucunda Makedonya hükümdarı 5. Philippos tarafından yıkılarak yerine Apameia adıyla yeni bir kente dönüşüyor. En son işgallerle de Montaina adını alarak Mudanya ismine evriliyor.
Bu muhteşem ada, berrak denizi, altın rengi kumsalları ve yemyeşil doğasıyla adeta bir tablo gibi. Aynı zamanda tarihi dokusuyla da dikkat çeken bu ada, hem huzur arayanlar hem de kültürel zenginliklere ilgi duyanlar için ideal bir destinasyon. Bursa’nın Mudanya ilçesi, İstanbul’a yakın konumuyla hafta sonu kaçamakları için mükemmel bir seçenek sunuyor. Doğal güzellikleri, pırıl pırıl denizi ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini etkileyen Mudanya, tatilcilerin gözdesi haline geliyor.
Mudanya sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda lezzetli yemekleriyle de biliniyor. Deniz ürünleri ve yöresel tatlar, ziyaretçilerin damağında unutulmaz bir iz bırakıyor. Marmara Denizi kıyısındaki bu şirin ilçe, her mevsim ziyaret edilmeye değer bir yer. Gidenlerin hayran kaldığı, ancak kimseyle paylaşmak istemediği bu ada, huzur ve doğa arayanların yeni gözdesi olmaya aday.
Zeytin ağaçlarıyla ve masmavi denizle çevrili Mudanya’nın incisi Tirilye. Eski adı Zeytinbağı olan, Mudanya merkeze 20 dakika uzaklıkta olan bu mahalle eski Rum yerleşimi olarak biliniyor. Deniz manzarası, tarihi evleri ve sokaklarıyla ilçenin en sevilen yerlerinden biri. Kemerli Kilise, Dündar Evi, Taş Mektep ve Stephanos Kilisesi Tirilye’nin önemli gezi duraklarından. Bu keyifli rotayı daha uzun süre yaşamak adına Mudanya otelleri tercihinizi yaparak ilçeyi daha uzun süre keşfedin deriz.
Mudanya’nın bir diğer denize sıfır ve sahiliyle bilinen kıyı kasabası. Masmavi suyuyla yüzmek için tercih edilen plajlardan birine sahip olan Güzelyalı, kamp severler için de oldukça imkana sahip. Deniz havası almak isteyen ve doğayla baş başa kalmak isteyenler için mükemmel bir gezi rotası. Yaz tatili için rotanızda Bursa varsa Bursa’da denize girilecek yerler yazımıza mutlaka göz atın.
Eğerce Sahili Mudanya’nın sessiz ve saklı güzelliklerinden biri olan Eğerce Sahili yaz aylarının vazgeçilmez yerlerinden biri. Şehirden uzaklaşmak isteyen ve ailece baş başa zaman geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği bu yer dört mevsim rüzgar alan bir konuma sahip. Rüzgarlı havasından dolayı denizin oldukça dalgalı olduğunu belirtmekte fayda var. Yüzme haricinde piknik ve kamp alanları da bulunan Eğerce Sahili doğal güzellikleriyle sizleri bekliyor. Kaynak: Yeni Söke Gazetesi
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