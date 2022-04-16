Basit bir şişkinlik deyip geçmeyin! Kanser olabilirsiniz

Kolon kanserinde dikkat edilmesi gereken 5 belirti Kolon kanseri özellikle erken evrelerde belirti vermez ancak küçük değişikliklere dikkat ederek kanseri erken aşamada fark edebilmek mümkündür. Kansızlık Anemi, kırmızı kan hücrelerinin sayısı yetersiz olduğunda ortaya çıkar. Kolon kanseri durumunda, iç kanama meydana gelebilir, genellikle kolorektal kanserlerin ilk belirtilerinden biridir. Ve eğer bir kadınsanız, ekstra karmaşık bir duruma girebilirsiniz, çünkü bazı hastalara anemilerinin menstrüasyonlarıyla ilgili olduğu ve bu konuda endişelenmemeleri gerektiği söylenir. Bu, tanı konmasını geciktirebilir. Anemisi olan bir kadınsanız ve demir takviyesi tedavisi sorunu çözmezse, doktorunuzdan sizi kolorektal kanser için taramasını isteyebilirsiniz. Rektal kanama Hemoroidler, rektumda kaşıntı ve kanamaya neden olabilen çıkıntılı ve şişmiş damarlar, insanların sildikten sonra klozetteki veya tuvalet kağıdındaki kanı fark ettiklerinde düşündükleri ilk şeydir. Rektal kanama normal değildir. Tabii ki hemoroid olabilir, ancak gerçekten öğrenmenin tek yolu bir muayenedir. Hemoroid tanısı koymak için rektal muayeneye ihtiyacınız vardır. Hem hemoroid hem de kolon kanserine sahip olmanın mümkün olduğunu unutmayın. Hemoroidleriniz tedaviden sonra iyileşmezse, mutlaka bir uzmana başvurun. Hemoroid yokluğunda rektal kanama meydana gelirse, kolonoskopi yaptırmak için geç kalmayın. Bağırsak geçişinde değişiklikler Vücut rutini sever. Alışkanlıklarınız iyice yerleştikten sonra, hiçbir şey değişmemelidir. Herhangi bir değişiklik fark ederseniz, doktorunuza danışın. Bu değişiklikler ishal, devam eden kabızlık veya günde bir ila dört kez artan bağırsak hareketlerinin sıklığıdır. Karın ağrısı ve karmplar Kramplar veya karın ağrısını görmezden gelmeyin. Özellikle kadınlar karın ağrısından şikayet ettiklerinde, bunun sindirim sistemindeki bir problemden ziyade jinekolojik bir sorun olduğu varsayarlar. Adet döngünüzle ilgili olmadığını bildiğiniz karın ağrınız varsa veya ilk kez yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun. Kendinizi gözlemlemekten çekinmeyin, kendi kendinize teşhis uygulamak hayatınızı kurtarabilir. Açıklanamayan yorgunluk veya kilo kaybı