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Başakşehir'de hareketli saatler

2022-10-17 12:36:50
Başakşehir'de hareketli saatler

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki duvar saati imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Foto - Başakşehir'de hareketli saatler

Saraçlar Sanayi Sitesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki duvar saati imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Başakşehir'de hareketli saatler

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

#3
Foto - Başakşehir'de hareketli saatler

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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