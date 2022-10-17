2022-10-17 12:36:50 Başakşehir'de hareketli saatler
İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki duvar saati imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki duvar saati imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saraçlar Sanayi Sitesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki duvar saati imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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