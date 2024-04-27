  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Barma Yaylası maviye büründü

2024-04-27 21:37:44
Barma Yaylası maviye büründü

İlkbaharın gelişiyle yeşilin binbir tonunu barındıran Doğu Karadeniz yaylaları, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

#1
Foto - Barma Yaylası maviye büründü

Trabzon'un Çaykara ve Köprübaşı ilçe sınırlarında bulunan ve Kasım 2019'da koruma altına alınan Barma Yaylası Turbalığı'nda her yıl nisanda "mavi zakkum" olarak da isimlendirilen "mavi yıldız" çiçeklerinin açmasıyla doğa adeta maviye bürünüyor.

#2
Foto - Barma Yaylası maviye büründü

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ince uzun yapraklı mavi yıldız çiçeği, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bitkiler arasında yer alıyor.

#3
Foto - Barma Yaylası maviye büründü

Nisanın ilk haftasından itibaren açmaya başlayan çiçeği görmek ve fotoğraflamak isteyenler, sabahın erken saatlerinde yaylaya gelerek görüntülemeye çalışıyor.

#4
Foto - Barma Yaylası maviye büründü

#5
Foto - Barma Yaylası maviye büründü

#6
Foto - Barma Yaylası maviye büründü

#7
Foto - Barma Yaylası maviye büründü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yerde yuvarlandığı anlar tartışmalara neden olan AK Partili isimden flaş karar!
Gündem

Yerde yuvarlandığı anlar tartışmalara neden olan AK Partili isimden flaş karar!

Bir kargaşa sırasında yerde yuvarlanırken görüntüleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İ..
Türk SİHA'ları için tarihi adım! İki Türk devi güçlerini birleştirme kararı aldı
Teknoloji

Türk SİHA'ları için tarihi adım! İki Türk devi güçlerini birleştirme kararı aldı

İki Türk devi savunma sanayii alanında gücünü birleştirme kararı aldı. Buna göre İHA'lara yerli motor üretilecek.
Cesur kadın siyonist baskısını umursamadı! Büyük ihtimal bunu yaptığım için kovulacağım
Dünya

Cesur kadın siyonist baskısını umursamadı! Büyük ihtimal bunu yaptığım için kovulacağım

ABD'de Gazze için başlatılan üniversite gösterileri devam ediyor. Indiana Üniversitesi Dekan Yardımcısı Elizabeth Dunn, gözaltıların ardında..
DNA testi sonuçlandı! Korhan Berzeg gizeminde önemli gelişme
Gündem

DNA testi sonuçlandı! Korhan Berzeg gizeminde önemli gelişme

316 gündür kayıp olan Türkiye'nin konuştuğu Korhan Berzeg'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Kim utanmıyorki? Eski ABD'li askerden İsrail itirafı!
Gündem

Kim utanmıyorki? Eski ABD'li askerden İsrail itirafı!

Eski ABD'li asker ve diplomat Ann Wright, Gazze'ye yönelik saldırılarıyla insanlık dramına sebep olan İsrail'i desteklemesi nedeniyle ülkesi..
Yeniden Refah’ın şovuna Rasim Ozan’dan tokat gibi sözler! “Berat Albayrak’ın sözünü hatırlamamak mümkün mü… …”
Siyaset

Yeniden Refah’ın şovuna Rasim Ozan’dan tokat gibi sözler! “Berat Albayrak’ın sözünü hatırlamamak mümkün mü… …”

Rasim Ozan Kütahyalı, AK Parti’den gönderildikten sonra Yeniden Refah’a geçen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın “TC tabelesı” şovuna e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23