Baraj suları yükseldi! Kafeler sular altında kaldı

Adada uzun yıllardır kafe işleten Burhan Yalçın, “Su seviyesi gün geçtikçe artmaya başladı ancak son 1 haftadır üst düzeyde. Sandalye, masa ve bazı bölümler şuan gölün ortasında kaldı. 2 gün içerisinde sular altında kaldık. İnsanlar da artık gelmez oldu. İnsanlar buraya esnafların canlılığına gelirdi ama sular altında kalınca insanlarda da seyrekleşme oldu. Artık suların buharlaşması için sıcakları bekliyoruz” diye konuştu. Emin Ozan Ataseven isimli işletmeciyse baraj kapaklarının açılarak suyun boşaltılması gerektiğini söyledi. Ataseven, “Yetkililerden baraj kapaklarının açılmasını istiyoruz. Burada bizim malzemelerimiz de zarar görüyor. İşçi sayımız 15 ancak şuan iş yapamadığımız için onlarda gelmiyor. Tek biz değil birçok işletme bu halde. Öğle saatlerinde normalde 40-45 masamızın dolu olması lazımdı ama şuan kimse yok” ifadelerini kullandı.