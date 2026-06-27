  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adı Kuran-ı Kerim’de geçen bu meyveyi yerken dikkat: Duyunca şaşıracaksınız... Gelin siz de bakın ne yapıyor Haluk Bayraktar, Baykar'la ilgili büyük gerçeği açıkladı: Hiç kullanmadık 500 bin sosyal konutta yeni gelişme: Murat Kurum tarihi açıkladı! Sözleşme tarihi belli oldu mu? Kulüpler Birliği toplantısında büyük kavga: ''Senin ağzını burnunu kırarım!'' Yenilenmiş üründe yeni dönem! 14 günlük cayma hakkı geldi Onların yaptığını bile yapamayanlar var: Miniklerin Türk bayrağı ile imtihanı Sinir sisteminde ciddi risk taşıyabilir: Bebek fotoğrafçılığı masum değil! Hiç güvenli değil Unutulmaya yüz tuttu Plastik poşete yenilen zembil aksesuar oldu Havai fişek faciasına inceleme: Patlamada can veren işçi dualarla uğurlandı
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Haluk Bayraktar, Baykar'la ilgili büyük gerçeği açıkladı: Hiç kullanmadık

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Haluk Bayraktar, Baykar'la ilgili büyük gerçeği açıkladı: Hiç kullanmadık

BAYKAR ve ARCA Savunma, Türkiye'nin en büyük ihracatçıları listesinden dengeleri tamamen değiştirirken Haluk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

#1
Foto - Haluk Bayraktar, Baykar'la ilgili büyük gerçeği açıkladı: Hiç kullanmadık

GDH'de yer alan habere göre Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl geleneksel olarak açıklanan Türkiye'nin en büyük ihracatçıları listesinde yerli savunma sanayii devleri zirveye oynadı. Küresel pazarda büyük başarı yakalayan ARCA ve Baykar, hem genel ihracat sıralamasında hem de savunma ve havacılık sektöründe üst sıralarda yer alarak tarihi bir başarıya imza attı.

#2
Foto - Haluk Bayraktar, Baykar'la ilgili büyük gerçeği açıkladı: Hiç kullanmadık

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin resmi verilerine göre, milli teknoloji hamlesinin meyveleri dış ticaret rakamlarına doğrudan yansımaya başladı. Dünyanın pek çok ülkesine ileri teknoloji ürün tedariki sağlayan yerli firmalar, dev otomotiv ve tekstil markalarını geride bıraktı.

#3
Foto - Haluk Bayraktar, Baykar'la ilgili büyük gerçeği açıkladı: Hiç kullanmadık

Genel ihracat sıralamasında ARCA dördüncü, Baykar ise sekizinci sıraya yerleşti. Bu sonuçlar, yerli şirketlerin küresel pazarlardaki rekabetçi gücünü ve Türk mühendisliğinin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

#4
Foto - Haluk Bayraktar, Baykar'la ilgili büyük gerçeği açıkladı: Hiç kullanmadık

Sadece askeri teknolojiler, havacılık ve savunma sanayisi alanında yapılan özel listelemede ise podyumun ilk iki basamağı değişmedi. İki şirketin geliştirdiği yerli sistemler, uluslararası alanda en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor.

#5
Foto - Haluk Bayraktar, Baykar'la ilgili büyük gerçeği açıkladı: Hiç kullanmadık

Savunma ve havacılık sanayii özelindeki sıralamada ise ARCA birinci, Baykar ikinci oldu. Bu veriler, iki şirketin uluslararası pazarlardaki güçlü konumunu ve Türk savunma sanayisinin ihracat performansını ortaya koydu.

#6
Foto - Haluk Bayraktar, Baykar'la ilgili büyük gerçeği açıkladı: Hiç kullanmadık

Firmaların gelir modelleri incelendiğinde, tamamen dış piyasaya yönelik entegre bir üretim stratejisi izledikleri net bir şekilde anlaşılıyor. Şirketler, yerli ekonomiye milyarlarca dolarlık döviz girdisi sağlayarak makroekonomik dengelere pozitif katkı sunuyor. Açıklanan verilere göre ARCA, üretiminin yüzde 100'ünü ihraç ederken, Baykar'ın gelirlerinin yüzde 90'ından fazlası ihracattan elde edildi. Bu operasyonel kabiliyet, firmaları küresel pazarın en güvenilir tedarikçileri konumuna taşıyor.

#7
Foto - Haluk Bayraktar, Baykar'la ilgili büyük gerçeği açıkladı: Hiç kullanmadık

Elde edilen bu muazzam ticari başarının ardından, şirket yönetiminden stratejik mali yapılanmaya dair çok önemli bir bilgilendirme geldi. Başarının arkasındaki kurumsal bağımsızlığa ve ekonomik disipline dikkat çekildi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı açıklamada şirketin bugüne kadar hiçbir banka kredisi, nakit teşvik veya hibe kullanmadığını belirterek, tüm projelerin tamamen öz kaynaklarla hayata geçirildiğini ifade etti. Bayraktar, şirketin büyümesini ve geliştirdiği projeleri kendi finansal kaynaklarıyla sürdürdüğünü vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Amedspor’dan transfer hamlesi
Spor

Amedspor’dan transfer hamlesi

Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Leyla Aydemir davasında karar çıktı!
Gündem

Leyla Aydemir davasında karar çıktı!

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, kara belli oldu...
Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı
Dünya

Mısırlı alimin Türkiye ve Erdoğan sözleri dünyada yankılandı

"Türkiye'yi her gün taciz ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ediyorlar, Türkiye'ye saldırıyorlar, hem eski hem de modern tarihi üzer..
Trabzonspor’da transfer hamlesi! Resmen açıklandı
Spor

Trabzonspor’da transfer hamlesi! Resmen açıklandı

Süper Lig devi Trabzonspor, Gençlerbirliği'nden ayrılan Metehan Mimaroğlu'nun transferini TFF'ye bildirdi.
CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'
Siyaset

CHP'de büyük deprem geliyor! 'Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir'

Savcı Sayan, CHP'de yaşanması beklenen geçişi aktardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçebilir. İşte Savcı Sayan'ın dikkat çeken ..
NATO Zirvesi öncesi operasyon! Tutuklanan akademisyen bakın kim çıktı
Gündem

NATO Zirvesi öncesi operasyon! Tutuklanan akademisyen bakın kim çıktı

Ankara tarihi NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Pek çok ülke liderlerinin katılacağı zirvesi öncesi düzenlenen operasyonlarda tutuklanan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23