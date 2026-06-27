Haluk Bayraktar, Baykar'la ilgili büyük gerçeği açıkladı: Hiç kullanmadık

Elde edilen bu muazzam ticari başarının ardından, şirket yönetiminden stratejik mali yapılanmaya dair çok önemli bir bilgilendirme geldi. Başarının arkasındaki kurumsal bağımsızlığa ve ekonomik disipline dikkat çekildi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı açıklamada şirketin bugüne kadar hiçbir banka kredisi, nakit teşvik veya hibe kullanmadığını belirterek, tüm projelerin tamamen öz kaynaklarla hayata geçirildiğini ifade etti. Bayraktar, şirketin büyümesini ve geliştirdiği projeleri kendi finansal kaynaklarıyla sürdürdüğünü vurguladı.