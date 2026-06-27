Haluk Bayraktar, Baykar'la ilgili büyük gerçeği açıkladı: Hiç kullanmadık
BAYKAR ve ARCA Savunma, Türkiye'nin en büyük ihracatçıları listesinden dengeleri tamamen değiştirirken Haluk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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BAYKAR ve ARCA Savunma, Türkiye'nin en büyük ihracatçıları listesinden dengeleri tamamen değiştirirken Haluk Bayraktar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
GDH'de yer alan habere göre Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl geleneksel olarak açıklanan Türkiye'nin en büyük ihracatçıları listesinde yerli savunma sanayii devleri zirveye oynadı. Küresel pazarda büyük başarı yakalayan ARCA ve Baykar, hem genel ihracat sıralamasında hem de savunma ve havacılık sektöründe üst sıralarda yer alarak tarihi bir başarıya imza attı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin resmi verilerine göre, milli teknoloji hamlesinin meyveleri dış ticaret rakamlarına doğrudan yansımaya başladı. Dünyanın pek çok ülkesine ileri teknoloji ürün tedariki sağlayan yerli firmalar, dev otomotiv ve tekstil markalarını geride bıraktı.
Genel ihracat sıralamasında ARCA dördüncü, Baykar ise sekizinci sıraya yerleşti. Bu sonuçlar, yerli şirketlerin küresel pazarlardaki rekabetçi gücünü ve Türk mühendisliğinin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.
Sadece askeri teknolojiler, havacılık ve savunma sanayisi alanında yapılan özel listelemede ise podyumun ilk iki basamağı değişmedi. İki şirketin geliştirdiği yerli sistemler, uluslararası alanda en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor.
Savunma ve havacılık sanayii özelindeki sıralamada ise ARCA birinci, Baykar ikinci oldu. Bu veriler, iki şirketin uluslararası pazarlardaki güçlü konumunu ve Türk savunma sanayisinin ihracat performansını ortaya koydu.
Firmaların gelir modelleri incelendiğinde, tamamen dış piyasaya yönelik entegre bir üretim stratejisi izledikleri net bir şekilde anlaşılıyor. Şirketler, yerli ekonomiye milyarlarca dolarlık döviz girdisi sağlayarak makroekonomik dengelere pozitif katkı sunuyor. Açıklanan verilere göre ARCA, üretiminin yüzde 100'ünü ihraç ederken, Baykar'ın gelirlerinin yüzde 90'ından fazlası ihracattan elde edildi. Bu operasyonel kabiliyet, firmaları küresel pazarın en güvenilir tedarikçileri konumuna taşıyor.
Elde edilen bu muazzam ticari başarının ardından, şirket yönetiminden stratejik mali yapılanmaya dair çok önemli bir bilgilendirme geldi. Başarının arkasındaki kurumsal bağımsızlığa ve ekonomik disipline dikkat çekildi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı açıklamada şirketin bugüne kadar hiçbir banka kredisi, nakit teşvik veya hibe kullanmadığını belirterek, tüm projelerin tamamen öz kaynaklarla hayata geçirildiğini ifade etti. Bayraktar, şirketin büyümesini ve geliştirdiği projeleri kendi finansal kaynaklarıyla sürdürdüğünü vurguladı.
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