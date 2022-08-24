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Türkiye
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Baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cesedine böyle ulaşıldı

2022-08-24 07:11:09
Baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cesedine böyle ulaşıldı

Karaman'da baraj gölüne düşen hafif ticari aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı.

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Foto - Baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cesedine böyle ulaşıldı

Alınan bilgiye göre, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Gödet Barajı'na hafif ticari aracın düştüğü ihbarı üzerine, botla arama çalışması başlatan AFAD ekipleri aracın yerini belirledi. Bunun ardından, olay yerine Konya Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibi çağrıldı. Gelen dalgıçlar, 70 FY 356 plakalı hafif ticari aracın 10 metre ilerisinde, 30 yaşındaki sürücü İbrahim Yaşar'ın cesedine ulaştı.

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Foto - Baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cesedine böyle ulaşıldı

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Yaşar'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç sudan çıkarıldı. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, olay yerinde AFAD ve Jandarma ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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