Bankadan çektiği dolar sahte çıktı! Akılalmaz olay

Yaşadığı ilginç olayı anlatan iş adamı Cuma Karahan, “Bir ödemem için 15 yıldır çalıştığım bankaya giderek döviz hesabımdan bin 850 dolar çektim. Bin 100 dolar birine, 750 dolar da başka birine ödemem vardı, bunları ödedim. Ödeme yaptığım arkadaşlarımdan biri kendisine TL lazım olunca parayı bozdurmak için döviz bürosuna gidiyor ve parayı bozdururken 750 doların içerisinde 100 dolar sahte çıkıyor. Bunun üzerine arkadaşım beni arayarak durumu anlattı. Ben de ona böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve parayı bankadan aldığımı söyledim. Sonrasında da bankaya gittik ve sahte para bankadaki para makinesinden yine geçti. O yüzden banka durumu kabul etmiyor. Yani ben 15 yıldır aynı bankanın müşterisiyim, kalpazan değilim dedim. Parayı aldığıma dair kayıtların hepsi de var, banka dökümleri var. Sonrasında bankaya polis çağırdık ve sonrasında karakola gittik ve şikayette bulunduk. Karakolda bizden paranın diğer kısmını istedi. Ben de diğer arkadaşımdan paranın bin 100 dolarlık kısmını istedim. O parayı getirince dövizciye kontrol ettirdik ve onun içinde de 100 dolar sahte çıktı” dedi.