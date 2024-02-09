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Ekonomi
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Bankada parası olanlar aman dikkat! O tarihe kadar vakit verildi: Geç kalanların tüm parası buhar olup uçacak

2024-02-09 14:32:06
Bankada parası olanlar aman dikkat! O tarihe kadar vakit verildi: Geç kalanların tüm parası buhar olup uçacak

Bankada parası olanlar aman dikkat! O tarihe kadar vakit verildi: Geç kalanların tüm parası buhar olup uçacak

#1
Foto - Bankada parası olanlar aman dikkat! O tarihe kadar vakit verildi: Geç kalanların tüm parası buhar olup uçacak

Bankalardan birbiri ardında müşterilere uyarı mesajları gönderiliyor. Hesabı olan vatandaşlar için duyurular yapıldı. O tarihe kadar bunu yapmayan bankalardaki paralarınız buhar olup uçacak. Peki, bankalar neden uyarıyor?

#2
Foto - Bankada parası olanlar aman dikkat! O tarihe kadar vakit verildi: Geç kalanların tüm parası buhar olup uçacak

Bankada parası olanlar bu uyarıyı dikkate alsın. Eski hesaplarınızda ya da kullanmadığınız bir hesabınızda parası olanlar o tarihe kadar incelesin. Banka hesabında kalan paraların kullanılmaması ve hareketsiz kalması halinde o süre zarfında bir daha ulaşamayabilirsiniz. Bankalar tarafından verilen uyarıya göre, hareketiz hesaplardaki paralarda 31 Mayıs tarihine kadar işlem yapılmazsa tüm para TMSF'ye kalacak.

#3
Foto - Bankada parası olanlar aman dikkat! O tarihe kadar vakit verildi: Geç kalanların tüm parası buhar olup uçacak

Kanal D ana haber tarafından paylaşılanlara göre, bankalarınızı sorgulama için e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekir. Giriş yaptıktan sonra yapacağınız banka sorgulama, hangi bankalarda hesabınız olduğunu sizlere gösterecektir. Vefat eden yakınların hesabına da erişim sağlayabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'ın açıklamalarına göre, vefat eden yakınlarınızın hesabında kalan parayı alma şansınız bulunuyor. 10 yıl ile birlikte bankalar bunu internet adreslerinde paylaşıyorlar. Bal tarafından yapılan açıklamada, " Birçok ciddi bedeller de bu şekilde bankada kalabilir. Düşük bedeller de kalabilir. 1 liranız bile olsa mutlaka onun peşine düşün. Özellikle vefat eden yakınları ile alakalı vatandaşlarımız mutlaka bunu takip etsinler” ifadeleri yer aldı.

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