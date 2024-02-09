Bankada parası olanlar aman dikkat! O tarihe kadar vakit verildi: Geç kalanların tüm parası buhar olup uçacak

Kanal D ana haber tarafından paylaşılanlara göre, bankalarınızı sorgulama için e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekir. Giriş yaptıktan sonra yapacağınız banka sorgulama, hangi bankalarda hesabınız olduğunu sizlere gösterecektir. Vefat eden yakınların hesabına da erişim sağlayabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'ın açıklamalarına göre, vefat eden yakınlarınızın hesabında kalan parayı alma şansınız bulunuyor. 10 yıl ile birlikte bankalar bunu internet adreslerinde paylaşıyorlar. Bal tarafından yapılan açıklamada, " Birçok ciddi bedeller de bu şekilde bankada kalabilir. Düşük bedeller de kalabilir. 1 liranız bile olsa mutlaka onun peşine düşün. Özellikle vefat eden yakınları ile alakalı vatandaşlarımız mutlaka bunu takip etsinler” ifadeleri yer aldı.