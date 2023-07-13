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Dünya
10
Bildiğiniz tüm müzeleri unutun

2023-07-13 18:15:30
Bildiğiniz tüm müzeleri unutun

1923 yılında kurulan Yılan Çiftliği Müzesi böyle görüntülendi.

#1
Foto - Bildiğiniz tüm müzeleri unutun

Tayland'ın Bangkok kentinde 1923 yılında "Bangkok Yılan Çiftliği" ismiyle kurulan Kraliçe Saovbha Anıt Enstitüsü, halen Kızıl Haç Derneği'ne bağlı bir araştırma merkezi ve müze olarak da hizmet vermeye devam ediyor.

#2
Foto - Bildiğiniz tüm müzeleri unutun

Kuruluş, zehirli yılanların endemik olduğu Tayland ve çevresinde, çiftçilere, hastanelere ve insanlara öncelikli olarak tedarik edilen zehir ekstraksiyonu ve panzehir ilacı üretimi için zehirli yılanlar yetiştiriyor.

#3
Foto - Bildiğiniz tüm müzeleri unutun

Enstitü ayrıca halkı Tayland'daki yılanlar hakkında bilgilendirmek için bir müze görevi de görüyor.

#4
Foto - Bildiğiniz tüm müzeleri unutun

Enstitüde görevli yılan bakıcıları panzehir üretimi için bir kobra yılanından zehir çıkardı.

#5
Foto - Bildiğiniz tüm müzeleri unutun

#6
Foto - Bildiğiniz tüm müzeleri unutun

#7
Foto - Bildiğiniz tüm müzeleri unutun

#8
Foto - Bildiğiniz tüm müzeleri unutun

#9
Foto - Bildiğiniz tüm müzeleri unutun

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