2023-07-13 18:15:30 Bildiğiniz tüm müzeleri unutun
1923 yılında kurulan Yılan Çiftliği Müzesi böyle görüntülendi.
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1923 yılında kurulan Yılan Çiftliği Müzesi böyle görüntülendi.
Tayland'ın Bangkok kentinde 1923 yılında "Bangkok Yılan Çiftliği" ismiyle kurulan Kraliçe Saovbha Anıt Enstitüsü, halen Kızıl Haç Derneği'ne bağlı bir araştırma merkezi ve müze olarak da hizmet vermeye devam ediyor.
Kuruluş, zehirli yılanların endemik olduğu Tayland ve çevresinde, çiftçilere, hastanelere ve insanlara öncelikli olarak tedarik edilen zehir ekstraksiyonu ve panzehir ilacı üretimi için zehirli yılanlar yetiştiriyor.
Enstitü ayrıca halkı Tayland'daki yılanlar hakkında bilgilendirmek için bir müze görevi de görüyor.
Enstitüde görevli yılan bakıcıları panzehir üretimi için bir kobra yılanından zehir çıkardı.
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