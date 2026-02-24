  • İSTANBUL
Gündem
10
Yeniakit Publisher
'Bana Mail Geldi Okudum' Savunmasına Sert Çıkış... Gürol’dan Hadise’ye: Daha Öngörülü Bir Duruş Beklerdik
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Bana Mail Geldi Okudum' Savunmasına Sert Çıkış... Gürol’dan Hadise’ye: Daha Öngörülü Bir Duruş Beklerdik

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Her fırsatta Türkiye’yi hedef alan Hadise, şimdi de Ramazan-ı Şerif ve yardım kampanyaları üzerinden akıl almaz bir algı operasyonuna kalkıştı.

#1
Foto - 'Bana Mail Geldi Okudum' Savunmasına Sert Çıkış... Gürol’dan Hadise’ye: Daha Öngörülü Bir Duruş Beklerdik

TUSAŞ’ta yaşanan ve tüm Türkiye’yi üzen terör saldırısına aldırış etmeden Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini kutlayan CHP’li İBB’nin düzenlediği konserlerde boy gösteren Hadise Açıkgöz, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) tarafından Ramazan ayı nedeniyle hazırlanan bir bağış videosunda skandal ifadeler kullandı. Hadise’nin söz konusu videoda kullandığı; “Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol” ifadeleri, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlatırken kullandığı ifadeler tepki topladı.

#2
Foto - 'Bana Mail Geldi Okudum' Savunmasına Sert Çıkış... Gürol’dan Hadise’ye: Daha Öngörülü Bir Duruş Beklerdik

Öte yandan UNICEF’in Ramazan ayına özel bağış videosuyla gündeme gelen Hadise, sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından UNICEF ile bağını sonlandırdığını açıkladı. Sözde şarkıcı, yardım çalışmalarını bundan böyle bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu. Hadise’nin UNICEF kapsamında yaptığı açıklamalar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, söz konusu açıklamalara bir tepki de Av. Dr. Candaş Gürol’dan geldi. Gürol, hem sürecin işleyişine hem de açıklamanın içeriğine ilişkin ciddi soru işaretleri bulunduğunu belirterek, konunun kamuoyu adına detaylı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

#3
Foto - 'Bana Mail Geldi Okudum' Savunmasına Sert Çıkış... Gürol’dan Hadise’ye: Daha Öngörülü Bir Duruş Beklerdik

UNICEF’in bir bildiri yayınlanmasını talep ettiğini ve bu çerçevede Hadise’nin iyi niyet elçisi olarak seçildiğini hatırlatan Gürol, seçimin kriterlerine dikkat çekti. “Eğer burada esas ölçüt tanınmışlık ve saygınlıksa, Türkiye’nin Nobel ödüllü iki bilim insanı var. Örneğin Aziz Sancar gibi dünya çapında itibara sahip bir isim dururken bu tercihin yapılması kamuoyunda doğal olarak soru işareti oluşturur” dedi.

#4
Foto - 'Bana Mail Geldi Okudum' Savunmasına Sert Çıkış... Gürol’dan Hadise’ye: Daha Öngörülü Bir Duruş Beklerdik

Sportif başarı açısından da Türkiye’nin uluslararası düzeyde önemli temsilcilere sahip olduğunu vurgulayan Gürol, Şimdi eğer burada UNICEF’in kriteri tanınmışlıksa, Türkiye’nin 2 tane Nobel alan, dünyaca tanınmış insanı var. Yine kriter tanınmışlık ve saygınlıksa, Türkiye’nin Amerika’da NBA’da oynayan 2 tane çok kıymetli basketbolcusu var, ki herhalde bu Hanımefendiden 50-100 kat daha fazla sevilip sayılıyorlardır. Çünkü bırakın Türkiye’yi, dünya çapında tanınıyorlar. Yine dünyaca tanınmış olarak bir sanatçı seçecek isek; Tarkan var. Neden mesela Aziz Sancar’a ya da EUROLIG’deen önemli takımlardan birinin başında Ergin Ataman’a gitmiyor? Konu tanınmışlık ve bilinmişlikse, Hanımefendiden çok daha saygın -gerek bilimsel, gerek sportif anlamda- insanlar var. UNICEF burada hangi kriterler ile iyi niyet elçilerini buluyor? Burada bir soru işareti var” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - 'Bana Mail Geldi Okudum' Savunmasına Sert Çıkış... Gürol’dan Hadise’ye: Daha Öngörülü Bir Duruş Beklerdik

Gürol, Hadise’nin “Bana bir mail geldi ve ben de okudum” şeklindeki savunmasının ise tartışmanın en kritik noktası olduğunu belirtti. Uluslararası bir kuruluş tarafından iletilen metnin herhangi bir değerlendirme süzgecinden geçirilmeden kamuoyuna sunulmasının sorumluluk gerektirdiğini söyleyen Gürol, “Toplumun her kesiminden destek gören, konserleri dolup taşan ve geniş kitlelere hitap eden bir sanatçının, böylesine hassas bir konuda daha öngörülü davranması beklenir” dedi.

#6
Foto - 'Bana Mail Geldi Okudum' Savunmasına Sert Çıkış... Gürol’dan Hadise’ye: Daha Öngörülü Bir Duruş Beklerdik

Açıklamada deprem bölgesine ait görüntülerin kullanılmasına da değinen Gürol, Türkiye’nin 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü yeniden inşa çalışmalarının görmezden gelindiğini savundu. Devletin bölgede konut, okul, hastane ve altyapı yatırımlarını hızla sürdürdüğünü ifade eden Gürol, “Elbette eksikler eleştirilebilir. Türkiye demokratik bir ülkedir ve hükümet politikaları eleştiriye açıktır. Ancak ülkenin uluslararası alanda haksız ve yanıltıcı bir çerçevede gösterilmesi başka bir konudur” diye konuştu.

#7
Foto - 'Bana Mail Geldi Okudum' Savunmasına Sert Çıkış... Gürol’dan Hadise’ye: Daha Öngörülü Bir Duruş Beklerdik

Konunun hukuki boyutuna da dikkat çeken Gürol, bu tür uluslararası görevlerin üstlenilmesi sürecinde Türkiye Cumhuriyeti makamlarına bilgi verilip verilmediğinin araştırılması gerektiğini belirtti. “Metin doğrudan mı iletildi, aracı bir ajans ya da menajerlik şirketi üzerinden mi geldi? İçeriği kim hazırladı? Bu soruların netleşmesi kamuoyunun sağlıklı değerlendirme yapabilmesi açısından önemlidir” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - 'Bana Mail Geldi Okudum' Savunmasına Sert Çıkış... Gürol’dan Hadise’ye: Daha Öngörülü Bir Duruş Beklerdik

Sanatçıların siyasi görüşleri ya da yaşam tarzları üzerinden değil, toplumsal etkileri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gürol, “Bu isimler sağcı-solcu ayrımı yapılmaksızın toplum tarafından bağra basılmış kişilerdir. Dolayısıyla daha rasyonel, daha dikkatli ve ülkenin hassasiyetlerini gözeten bir duruş beklemek en doğal haktır” dedi.

#9
Foto - 'Bana Mail Geldi Okudum' Savunmasına Sert Çıkış... Gürol’dan Hadise’ye: Daha Öngörülü Bir Duruş Beklerdik

Gürol açıklamasının sonunda, eleştirinin meşru olduğunu ancak bunun ülke itibarını zedeleyecek bir noktaya taşınmaması gerektiğini belirterek, “Kamuoyu adına sorulması gereken sorular var. Bu mesele kişisel bir husumet değil, ilkesel bir duruştur” değerlendirmesinde bulundu.

