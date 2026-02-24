'Bana Mail Geldi Okudum' Savunmasına Sert Çıkış... Gürol’dan Hadise’ye: Daha Öngörülü Bir Duruş Beklerdik

Sportif başarı açısından da Türkiye’nin uluslararası düzeyde önemli temsilcilere sahip olduğunu vurgulayan Gürol, Şimdi eğer burada UNICEF’in kriteri tanınmışlıksa, Türkiye’nin 2 tane Nobel alan, dünyaca tanınmış insanı var. Yine kriter tanınmışlık ve saygınlıksa, Türkiye’nin Amerika’da NBA’da oynayan 2 tane çok kıymetli basketbolcusu var, ki herhalde bu Hanımefendiden 50-100 kat daha fazla sevilip sayılıyorlardır. Çünkü bırakın Türkiye’yi, dünya çapında tanınıyorlar. Yine dünyaca tanınmış olarak bir sanatçı seçecek isek; Tarkan var. Neden mesela Aziz Sancar’a ya da EUROLIG’deen önemli takımlardan birinin başında Ergin Ataman’a gitmiyor? Konu tanınmışlık ve bilinmişlikse, Hanımefendiden çok daha saygın -gerek bilimsel, gerek sportif anlamda- insanlar var. UNICEF burada hangi kriterler ile iyi niyet elçilerini buluyor? Burada bir soru işareti var” ifadelerini kullandı.