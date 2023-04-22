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Yaşam
16
Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü

2023-04-22 21:21:40
Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü

Ocak 2023’ten bu yana Kapadokya’da 40 binden fazla kişi sıcak hava balonlarıyla gökyüzünde süzüldü.

#1
Foto - Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turuna katılan turistler, milyonlarca yıl önce oluşan peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin üzerinde uçtu.

#2
Foto - Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Kapadokya'da, her gün gökyüzüne yükselen 120 sıcak hava balonu çok sayıda turistin manzarayı kuşbakışı izlemesine olanak sunuyor.

#3
Foto - Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü

Kapadokya'da bu yıl, ocak ayından beri 40 binden fazla turist balon turuna katıldı.

#4
Foto - Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü

#5
Foto - Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü

#6
Foto - Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü

#7
Foto - Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü

#8
Foto - Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü

#9
Foto - Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü

#10
Foto - Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü

#11
Foto - Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü

#12
Foto - Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü

#13
Foto - Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü

#14
Foto - Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü

#15
Foto - Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü

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