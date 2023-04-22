2023-04-22 21:21:40 Balonlar Kapadokya’da böyle süzüldü
Ocak 2023’ten bu yana Kapadokya’da 40 binden fazla kişi sıcak hava balonlarıyla gökyüzünde süzüldü.
Ocak 2023’ten bu yana Kapadokya’da 40 binden fazla kişi sıcak hava balonlarıyla gökyüzünde süzüldü.
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turuna katılan turistler, milyonlarca yıl önce oluşan peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin üzerinde uçtu.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Kapadokya'da, her gün gökyüzüne yükselen 120 sıcak hava balonu çok sayıda turistin manzarayı kuşbakışı izlemesine olanak sunuyor.
Kapadokya'da bu yıl, ocak ayından beri 40 binden fazla turist balon turuna katıldı.
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