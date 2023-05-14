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Siyaset
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Balıkesir'den sandığa ilk giden bakın kimler oldu

2023-05-14 09:25:22
Balıkesir'den sandığa ilk giden bakın kimler oldu

Balıkesir'de oy verme işlemi başlarken sandığa ilk gidenler dikkat çekti.

#1
Foto - Balıkesir'den sandığa ilk giden bakın kimler oldu

Balıkesir'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için oy verme işlemi başladı.

#2
Foto - Balıkesir'den sandığa ilk giden bakın kimler oldu

Tüm Türkiye sabah 08.00 itibarı ile sandık başına giderken, Balıkesir'de de sandığın ilk müdavimleri yaşlılar oldu

#3
Foto - Balıkesir'den sandığa ilk giden bakın kimler oldu

Altıeylül Ortaokulu'nda oy verme saatinin ilk dakikalarında oy kullanan vatandaşlar memleket için hayırlı olsun temennisinde bulundu

#4
Foto - Balıkesir'den sandığa ilk giden bakın kimler oldu

Altıeylül Ortaokulu'nda oy verme saatinin ilk dakikalarında oy kullanan vatandaşlar memleket için hayırlı olsun temennisinde bulundu

#5
Foto - Balıkesir'den sandığa ilk giden bakın kimler oldu

Emekli Öğretmen Meral Kanber, oy verme işlemi sonrasında "Kalabalık olmadan gelip oyumu kullanmak istedim. Emekli öğretmenim. Memleket için hayırlı olsun" dedi. Oy verme işlemi sürüyor.

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