2023-05-14 09:25:22 Balıkesir'den sandığa ilk giden bakın kimler oldu
Balıkesir'de oy verme işlemi başlarken sandığa ilk gidenler dikkat çekti.
Balıkesir'de oy verme işlemi başlarken sandığa ilk gidenler dikkat çekti.
Balıkesir'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için oy verme işlemi başladı.
Tüm Türkiye sabah 08.00 itibarı ile sandık başına giderken, Balıkesir'de de sandığın ilk müdavimleri yaşlılar oldu
Altıeylül Ortaokulu'nda oy verme saatinin ilk dakikalarında oy kullanan vatandaşlar memleket için hayırlı olsun temennisinde bulundu
Altıeylül Ortaokulu'nda oy verme saatinin ilk dakikalarında oy kullanan vatandaşlar memleket için hayırlı olsun temennisinde bulundu
Emekli Öğretmen Meral Kanber, oy verme işlemi sonrasında "Kalabalık olmadan gelip oyumu kullanmak istedim. Emekli öğretmenim. Memleket için hayırlı olsun" dedi. Oy verme işlemi sürüyor.
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