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Hayat-Aktüel
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Balıkesir'de zincirleme kaza: Yaralılar var

2022-10-25 20:47:58
Balıkesir'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Balıkesir'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Çanakkale-İzmir kara yolu Çamlıbel Mahallesi'ndeki kavşakta trafik ışıklarında bekleyen 45 AFP 116 plakalı tıra, Recep S. yönetimindeki 06 CUF 858 plakalı tır arkadan çarptı.

#2
Foto - Balıkesir'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Çarpmanın etkisiyle dorsesindeki malzemeler etrafa saçılan ve hareket eden tır, önündeki araçlara çarptı.

#3
Foto - Balıkesir'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Kazada Recep S. ve diğer araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

#4
Foto - Balıkesir'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Balıkesir'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tır sürücüsü Recep S'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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