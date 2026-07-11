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Balıkesir'de korkutan sismik analiz! Depremler meğer İkiz ve Hibrit çıktı!

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Balıkesir'de korkutan sismik analiz! Depremler meğer İkiz ve Hibrit çıktı!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde yürekleri ağza getiren 6.1 büyüklüğündeki iki büyük depreme ilişkin yürütülen dev bilimsel çalışma tamamlandı.

#1
Foto - Balıkesir'de korkutan sismik analiz! Depremler meğer İkiz ve Hibrit çıktı!

Dünyanın en prestijli bilim dergilerinden Seismological Research Letters'ta yayımlanan çok disiplinli analize göre, Sındırgı depremlerinin altından ezber bozan sismik gerçekler çıktı.

#2
Foto - Balıkesir'de korkutan sismik analiz! Depremler meğer İkiz ve Hibrit çıktı!

Yapay zeka destekli incelemeler, bu depremlerin hem birbirini tetikleyen "ikiz" hem de akışkan gaz basıncıyla oluşan tehlikeli birer "hibrit" deprem olduğunu gözler önüne serdi.

#3
Foto - Balıkesir'de korkutan sismik analiz! Depremler meğer İkiz ve Hibrit çıktı!

Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremlerin sismik kaynak analizine ilişkin bilimsel çalışma, yer bilimleri alanının uluslararası Q1 dergileri arasında yer alan Seismological Research Letters'ta yayımlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, Mühendislik Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile İzmir Meslek Yüksekokulu öncülüğünde yürütülen araştırmaya; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Dr. Can Eytemiz, Doç. Dr. Çağlar Bayık, Doç. Dr. Deniz Arca, Doç. Dr. Mehmet Utku, Dr. Sevinç Özel Füzün, Dr. Özde Bakak, Dr. Öğr. Üyesi Özkan Cevdet Özdağ, Dr. Metin Aksaz, Prof. Dr. Orhan Tatar, Meltem Türkoğlu, Ömer Kılınçarslan ve Mehmet Kaplan katkı sundu.

#4
Foto - Balıkesir'de korkutan sismik analiz! Depremler meğer İkiz ve Hibrit çıktı!

YENİDEN AKTİF HALE GELDİ Araştırmada, ana şokların hemen ardından gerçekleştirilen arazi çalışmalarıyla birlikte geomatik mühendisliği yöntemleri, uydu görüntüleme ve uzaktan algılama teknikleri, sismolojik analizler ile Coulomb gerilme analizi birlikte kullanıldı. Jeoloji, jeofizik, harita ve geomatik mühendisliği alanlarından bilim insanlarının yer aldığı çalışmada, AFAD sismometreleri tarafından kaydedilen 21 bin 186 artçı deprem, yapay zeka destekli sismoloji programlarıyla analiz edildi.

#5
Foto - Balıkesir'de korkutan sismik analiz! Depremler meğer İkiz ve Hibrit çıktı!

Araştırmanın bulgularına göre ana şoklar ve artçı depremler, Sındırgı'nın güneyinde ilk kez haritalanan Emendere Fay Zonu ve buna bağlı fay kolları üzerinde meydana geldi. Bu durumun, eski kırık zonlarının yeniden aktif hale geldiğini gösterdiği belirtildi.

#6
Foto - Balıkesir'de korkutan sismik analiz! Depremler meğer İkiz ve Hibrit çıktı!

'HİBRİT DEPREM' SINIFINDA Çalışmada, yaklaşık 2,5 ay arayla meydana gelen iki ana depremin, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri ile 24 Haziran 2026 Venezuela depremlerinde olduğu gibi birbirini tetikleyen 'ikiz deprem' sınıfında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bilim insanları ayrıca, Sındırgı'nın güneyindeki dağlık alanda 21 santimetreye ulaşan kalıcı çökme meydana geldiğini, ana şok ve artçı depremlerin zaman içerisinde jeotermal sistemi kontrol eden Emendere Fay Zonu boyunca güneydoğuya doğru göç ettiğini belirledi.

#7
Foto - Balıkesir'de korkutan sismik analiz! Depremler meğer İkiz ve Hibrit çıktı!

Araştırmacılar, Batı Anadolu'daki klasik tektonik depremlerden farklı olarak Sındırgı depremlerinin yalnızca tektonik stresle açıklanamayacağını, bölgedeki jeotermal sistem nedeniyle yerin derinliklerinde dolaşan gaz fazındaki akışkanların basınç boşalımına bağlı kırılmaların da deprem oluşumunda etkili olduğunu değerlendirdi. Bu nedenle Sındırgı depremlerinin 'hibrit deprem' sınıfında ele alınması gerektiği kaydedildi.

#8
Foto - Balıkesir'de korkutan sismik analiz! Depremler meğer İkiz ve Hibrit çıktı!

Öte yandan, Coulomb gerilme analizi sonuçlarının, stres birikiminin 27 Ekim'deki depremin güneydoğusuna, Yüreğil-Benlieli hattı boyunca kanalize olduğunu ortaya koyduğu aktarıldı. Araştırmacılar, elde edilen bulguların depremlerin yalnızca tek bir disiplinin bakış açısıyla değil; jeoloji, jeofizik, harita mühendisliği ve sismolojiyi bir araya getiren çok disiplinli çalışmalarla değerlendirilmesinin önemini ortaya koyduğunu vurguladı. (DHA)

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