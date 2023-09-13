Balıkesir'de bulundu! Tam 2500 yıllık

2023 yılı çalışmalarının iki alanda yapıldığını belirten Prof. Dr. İren, "Bu çalışmalardan ilki Pers Dönemi’ne ait ‘Üç Odalı Yapı’ olarak adlandırılan kompleksin ‘A’ odasında gerçekleştirilmiştir. Bu yapı kompleksinin alt tabakasında Lidya Dönemi’ne tarihlenen bir mutfak ve depolama alanı keşfedilmiştir. Bir evin mutfağı olmaktan ziyade alanın bir sarayın mutfağı olabileceğini gösteren yoğun üretime ait fırınlar, kap kacaklar, tohumlar ve hayvan kemikleri ele geçmiştir. Lidya Dönemi’ne ait yeme-içme alışkanlıklarının tespit edilmesi açısından bu alanda yürütülen kazı çalışmaları önemlidir. Dünyada kazısı devam eden tek Lidya dönemi mutfağı olmayı sürdüren yapıda çalışmalar önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. İkinci olarak, Daskyleion’un en erken sur yapısında kazı çalışması yapılmıştır. Akrodaskyleion’un doğu eteğinde yer alan ve Frig Dönemi’ne tarihlenen bu sur duvarı, tek kule ile desteklenmektedir. Bu yılki çalışmalarda Frig surunun 3,5 metre yüksekliğinde ve 11 metre uzunluğunda korunmuş kulesi açığa çıkarılmıştır. Böylece höyüğün doğusunda kuzey-güney istikametinde uzanan surun bugüne kadar 42 metrelik bölümü gün yüzüne çıkarılmıştır. En yakın örneği Gordion Frig Dönemi şehir surunda gözlenen duvar, yerleşmeyi dışarıdan gelecek saldırılara karşı korumak amacıyla inşa edilmiştir" dedi.