Balıkesir'de bulundu! Tam 2500 yıllık

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Daskyleion Ören Yeri'nde, 2023 yılı içerisinde iki alanda kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Daskyleion'da 2015 yılından bu yana devam eden kazılarda pek çok buluntu gün yüzüne çıkarıldı. Son olarak kazılara dahil olan Paris CNRS Enstitüsü'nden Dr. Rostyslav Oreshko, Anadolu tarihi için önemli bir keşifte bulundu. Bölgede MÖ 5. yüzyıla ait ya ‘Bagabazos’un zar oyunu’ ya da ‘Bagabazos oyuncusu’ yazan zar oyunu tablası keşfedildi. Kazı Ekibi Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, Daskyleion Ören Yeri'nde devam eden arkeolojik kazılar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen sene bulunan bir kitabe üzerinde Paris CNRS Enstitüsü'nden kazımıza gelen Dr. Rostyslav Oreshko, Anadolu tarihi için önemli bir keşifte bulunmuştur. Bulunan parçanın bir zar oyunu tahtası olduğunu göstermekte ve zar üzerinde ya ‘Bagabazos’un zar oyunu tablası’ ya da ‘Bagabazos oyuncusu’ yazmaktadır. Kitabe Frig alfabesi ile yazılmış olup, Bagabazos Persli bir kişidir. Eski Yunan kaynaklarında ismi Megabazos olarak telaffuz edilmektedir. MÖ 5. yüzyıla ait bu oyun tablası ilgili böyle bir arkeolojik veri Anadolu’da ilk defa Daskyleion’da keşfedilmiştir" dedi.