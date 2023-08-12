2023-08-12 18:09:21 Balık tutarken Melen Çayı'na düştü!
Balık tutarken Melen Çayı'na düştü, 3 kilometre sürüklenen şahsı ekipler kurtardı.
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Balık tutarken Melen Çayı'na düştü, 3 kilometre sürüklenen şahsı ekipler kurtardı.
Düzce’de Melen Çayı'nda balık tutan şahıs dengesini kaybederek suya düştü. Yaklaşık 3 kilometre sürüklenen şahsı ekipler kurtardı.
Olay, Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirhan G. (35), Çaybükü Köprüsü üzerinde balık tuttuğu esnada dengesini kaybederek Melen Çayı'na düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çay boyunca takip edilen şahıs 3 kilometrelik sürüklenmenin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.
Kontrol edilmek üzere ambulansa alınan şahıs hastaneye kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
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