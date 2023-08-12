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Yaşam
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Balık tutarken Melen Çayı'na düştü!

2023-08-12 18:09:21
Balık tutarken Melen Çayı'na düştü!

Balık tutarken Melen Çayı'na düştü, 3 kilometre sürüklenen şahsı ekipler kurtardı.

#1
Foto - Balık tutarken Melen Çayı'na düştü!

Düzce’de Melen Çayı'nda balık tutan şahıs dengesini kaybederek suya düştü. Yaklaşık 3 kilometre sürüklenen şahsı ekipler kurtardı.

#2
Foto - Balık tutarken Melen Çayı'na düştü!

Olay, Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirhan G. (35), Çaybükü Köprüsü üzerinde balık tuttuğu esnada dengesini kaybederek Melen Çayı'na düştü.

#3
Foto - Balık tutarken Melen Çayı'na düştü!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çay boyunca takip edilen şahıs 3 kilometrelik sürüklenmenin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.

#4
Foto - Balık tutarken Melen Çayı'na düştü!

Kontrol edilmek üzere ambulansa alınan şahıs hastaneye kaldırıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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