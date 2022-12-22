2022-12-22 10:53:52 Balığı bu şekilde pişirenler dikkat! İşte en sağlıklı yöntem…
Balık pişirirken kızartma mı, fırınlama mı daha iyi? Buğulama ve ızgarada pişirme arasındaki fark ne? Balık en sağlıklı nasıl pişer? İşte, en sağlıklı balık pişirme yöntemleri: Balık, sağlık açısından çok faydalı bir besindir. Düzenli olarak balık tüketmek, depresyon, kalp ve inme riskini azaltabilir. Bu yüzden uzmanlar genelde, haftada en az bir kez balık tüketilmesi gerektiğini önerir. Ancak, balığı pişirme şekliniz, aldığınız besin değerlerini değiştirebilir. İşte, sağlık sitesi Healthline'a göre en sağlıklı balık pişirme yöntemleri: