Balığı bu şekilde pişirenler dikkat! İşte en sağlıklı yöntem…

Izgara ve Kızartma Izgara ve kızartma, birbirine benzer yöntemlerdir. İki pişirme yönteminde de, yemeğe çok yüksek sıcaklıkta kuru ısı uygulanır. Özellikle yağlı balıklar bu yöntemle, hiç yağ eklenmeden hızlıca pişirilebilir. Ancak, hem ızgara hem de kızartmanın heterosiklik aminler (HA'lar) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'lar) adı verilen bazı zararlı bileşiklerin oluşumuna neden olduğu bilinmektedir. Izgara ve kızartma, AGE'ler adı verilen bileşiklerin oluşumuna da yol açabilir. Bu bileşikler, kalp hastalığı ve diyabet gibi bir dizi hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Bu bileşiklere maruz kalmamak için, yemeğinizi açık alevde pişirmekten kaçının. Pişirme süresini kısa tutun ve balığı ızgara yapmadan önce marine edin.