Bakü İklim Eylem Haftası’nda Türkiye’nin COP31 ve Sıfır Atık vizyonu ele alındı

Büyükelçiliğe Ziyaret Bakü temasları kapsamında Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün’ü makamında ziyaret eden Ağırbaş, görüşmede Azerbaycan’da yürütülen temasları, Sıfır Atık vizyonu doğrultusundaki bölgesel iş birliklerini ve COP31 hazırlıklarını değerlendirdi. Ziyarette AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, önceki dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı ve Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Muhammed İkbal Alp de yer aldı. Küresel İklim Liderleriyle COP31 Diplomasisi Ağırbaş, Bakü İklim Eylem Haftası kapsamında COP29 Başkanı Mukhtar Babayev, COP29 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Nigar Arpadarai, IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, SOCAR Başkan Yardımcısı Afgan İsayev, Dünya İklim Vakfı CEO’su Jens Nielsen ve Baker Hughes heyetiyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde COP31’e giden süreçte iklim eyleminin güçlendirilmesi, temiz enerji dönüşümünün hızlandırılması, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası iş birliği fırsatları ele alındı. Bakü İklim Eylem Haftası’nın ilk gününde ayrıca enerji dönüşümü, iklim finansmanı ve sanayinin karbonsuzlaştırılması başlıklarında panel ve yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılarda COP29’dan COP31’e uzanan süreçte iklim gündeminde yakalanan ivmenin korunması, verilen taahhütlerin somut sonuçlara dönüştürülmesi ve tüm paydaşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. “İstanbul’u Dünyanın Sıfır Atık Başkenti Yapmak İstiyoruz” Bakü İklim Eylem Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı’nın uluslararası iklim haftalarıyla kurduğu iş birliklerine de dikkat çekti. Bakü’nün yanı sıra Londra ve New York İklim Haftaları ile güçlü iş birlikleri geliştirdiklerini belirten Ağırbaş, “Hedefimiz, gayemiz net. İstanbul’u dünyanın sıfır atık başkenti yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Sıfır Atık Hareketi’nin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde Türkiye’den dünyaya yayılan güçlü bir dönüşüm modeli olduğunu belirten Ağırbaş, hareketin daha yaşanabilir ve daha adil bir dünya hedefi doğrultusunda önem taşıdığını ifade etti. Ağırbaş, “Bu süreçte 86 milyon vatandaşımızla beraber daha yaşanabilir, daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Sıfır Atık Vakfı, Bakü İklim Eylem Haftası kapsamında gerçekleştirdiği temaslarla COP29’dan COP31’e uzanan iklim eylemi sürecinde Türkiye’nin Sıfır Atık yaklaşımını uluslararası alanda güçlendirmeyi ve bölgesel iş birliklerini somut sonuçlara dönüştürmeyi hedefliyor.