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Daha takımın başına yeni geçmişti! İsmail Kartal’a çok büyük şok Canlı yayında kulis bilgisi verildi! Emeklilere yeni müjdeler geliyor Bakü İklim Eylem Haftası’nda Türkiye’nin COP31 ve Sıfır Atık vizyonu ele alındı İHH yeni eğitim döneminde kolları sıvadı! 81 ilde 2 bin öğrenciye kırtasiye yardımı Türkiye güne dev operasyonla başladı! 35 şüpheli gözaltında Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Ekrem’in resmen feleği şaşacak Bakanlık verileri paylaştı: 56 ilin ihracatı arttı! 25 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı Mavi Vatan’ın çelik kalesi, denizlerde fırtına gibi esti! İzmir Fırkateyni, testleri darmadağın ederek başladı Soykırımcıya devlet töreni! Türkiye'den çok sert tepki Dağın yamacına 288 metrelik asansör: 3 saatlik yol 30 dakikaya indi!
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Bakü İklim Eylem Haftası’nda Türkiye’nin COP31 ve Sıfır Atık vizyonu ele alındı

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Bakü İklim Eylem Haftası’nda Türkiye’nin COP31 ve Sıfır Atık vizyonu ele alındı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Bakü İklim Eylem Haftası’nda Türkiye’nin COP31 vizyonunu ve Sıfır Atık yaklaşımının iklim eylemindeki dönüştürücü rolünü uluslararası paydaşlarla paylaştı.

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Foto - Bakü İklim Eylem Haftası’nda Türkiye’nin COP31 ve Sıfır Atık vizyonu ele alındı

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ortaya koyduğu Sıfır Atık vizyonu, Türkiye’nin çevre ve iklim politikalarının yanı sıra uluslararası iklim gündeminde de güçlü bir karşılık bulmaya devam ediyor. Kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, küresel iklim eyleminin önemli buluşma noktalarından biri olan Bakü İklim Eylem Haftası’nda Türkiye’nin Sıfır Atık yaklaşımını ve COP31 vizyonunu uluslararası paydaşlarla paylaştı.

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Foto - Bakü İklim Eylem Haftası’nda Türkiye’nin COP31 ve Sıfır Atık vizyonu ele alındı

COP31’e Giden Yolda Türkiye-Azerbaycan İş Birliği Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31, küresel iklim gündeminin somut eyleme ve uygulamaya dönüşmesi açısından önemli bir dönüm noktası olacak. COP31’e Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Başkanlığında hazırlanan Türkiye, iklim diplomasisini güçlendirirken; Sıfır Atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve iklim dayanıklılığı başlıklarını küresel gündemin önemli unsurları arasında konumlandırıyor. Sıfır Atık Vakfı da COP31’e giden süreçte yerel uygulamalardan uluslararası iş birliklerine uzanan çalışmalarını güçlendirerek Türkiye’nin iklim eylemine katkı sunuyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de “İklim Dayanıklılığı için Bölgesel Eylem ve Küresel Dayanışma” temasıyla düzenlenen Bakü İklim Eylem Haftası (BCAW 2026), küresel iklim sorunlarına çözüm üreten uygulamaların teşvik edilmesi ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) İklim Haftası ile eş zamanlı düzenlenen etkinliğin açılışına, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 CEO’su Fatma Varank başta olmak üzere COP29, COP30 ve COP31 başkanlıklarının temsilcilerinin yanı sıra UNFCCC, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve çok sayıda uluslararası kuruluşun temsilcileri katıldı. Sıfır Atık Yaklaşımı İklim Eyleminin Güçlü Bir Parçası Bakü İklim Eylem Haftası’nın açılış oturumunda uluslararası toplum ve iklim liderleriyle bir araya gelen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, konuşmasında Sıfır Atık yaklaşımının çevre ve iklim politikalarındaki dönüştürücü gücüne dikkat çekti. COP29’dan COP31’e uzanan süreçte iklim taahhütlerinin somut eylemlere dönüştürülmesinin önemine vurgu yapan Ağırbaş, Türkiye’nin COP31 hazırlıkları kapsamında yürüttüğü çalışmaları ve Sıfır Atık yaklaşımının bu süreçte üstlenebileceği rolü uluslararası paydaşlarla paylaştı. Ağırbaş, Türkiye ile Azerbaycan arasında COP31 hazırlıkları kapsamında güçlü bir iş birliği yürütüldüğünü belirterek, iki ülke arasında ortak çalışma gruplarının oluşturulduğunu söyledi. Türkiye’nin COP31 sürecinde Azerbaycan’ın deneyiminden ve COP29 döneminde ortaya konulan birikimden yararlanarak güçlü bir hazırlık yürüttüğünü ifade eden Ağırbaş, “Azerbaycan’la beraber COP31’e güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz.” dedi.

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Foto - Bakü İklim Eylem Haftası’nda Türkiye’nin COP31 ve Sıfır Atık vizyonu ele alındı

Büyükelçiliğe Ziyaret Bakü temasları kapsamında Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün’ü makamında ziyaret eden Ağırbaş, görüşmede Azerbaycan’da yürütülen temasları, Sıfır Atık vizyonu doğrultusundaki bölgesel iş birliklerini ve COP31 hazırlıklarını değerlendirdi. Ziyarette AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, önceki dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı ve Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Muhammed İkbal Alp de yer aldı. Küresel İklim Liderleriyle COP31 Diplomasisi Ağırbaş, Bakü İklim Eylem Haftası kapsamında COP29 Başkanı Mukhtar Babayev, COP29 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Nigar Arpadarai, IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, SOCAR Başkan Yardımcısı Afgan İsayev, Dünya İklim Vakfı CEO’su Jens Nielsen ve Baker Hughes heyetiyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde COP31’e giden süreçte iklim eyleminin güçlendirilmesi, temiz enerji dönüşümünün hızlandırılması, sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası iş birliği fırsatları ele alındı. Bakü İklim Eylem Haftası’nın ilk gününde ayrıca enerji dönüşümü, iklim finansmanı ve sanayinin karbonsuzlaştırılması başlıklarında panel ve yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılarda COP29’dan COP31’e uzanan süreçte iklim gündeminde yakalanan ivmenin korunması, verilen taahhütlerin somut sonuçlara dönüştürülmesi ve tüm paydaşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. “İstanbul’u Dünyanın Sıfır Atık Başkenti Yapmak İstiyoruz” Bakü İklim Eylem Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı’nın uluslararası iklim haftalarıyla kurduğu iş birliklerine de dikkat çekti. Bakü’nün yanı sıra Londra ve New York İklim Haftaları ile güçlü iş birlikleri geliştirdiklerini belirten Ağırbaş, “Hedefimiz, gayemiz net. İstanbul’u dünyanın sıfır atık başkenti yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Sıfır Atık Hareketi’nin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde Türkiye’den dünyaya yayılan güçlü bir dönüşüm modeli olduğunu belirten Ağırbaş, hareketin daha yaşanabilir ve daha adil bir dünya hedefi doğrultusunda önem taşıdığını ifade etti. Ağırbaş, “Bu süreçte 86 milyon vatandaşımızla beraber daha yaşanabilir, daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Sıfır Atık Vakfı, Bakü İklim Eylem Haftası kapsamında gerçekleştirdiği temaslarla COP29’dan COP31’e uzanan iklim eylemi sürecinde Türkiye’nin Sıfır Atık yaklaşımını uluslararası alanda güçlendirmeyi ve bölgesel iş birliklerini somut sonuçlara dönüştürmeyi hedefliyor.

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