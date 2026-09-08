Bakü İklim Eylem Haftası’nda Türkiye’nin COP31 ve Sıfır Atık vizyonu ele alındı

COP31’e Giden Yolda Türkiye-Azerbaycan İş Birliği Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31, küresel iklim gündeminin somut eyleme ve uygulamaya dönüşmesi açısından önemli bir dönüm noktası olacak. COP31’e Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Başkanlığında hazırlanan Türkiye, iklim diplomasisini güçlendirirken; Sıfır Atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve iklim dayanıklılığı başlıklarını küresel gündemin önemli unsurları arasında konumlandırıyor. Sıfır Atık Vakfı da COP31’e giden süreçte yerel uygulamalardan uluslararası iş birliklerine uzanan çalışmalarını güçlendirerek Türkiye’nin iklim eylemine katkı sunuyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de “İklim Dayanıklılığı için Bölgesel Eylem ve Küresel Dayanışma” temasıyla düzenlenen Bakü İklim Eylem Haftası (BCAW 2026), küresel iklim sorunlarına çözüm üreten uygulamaların teşvik edilmesi ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) İklim Haftası ile eş zamanlı düzenlenen etkinliğin açılışına, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 CEO’su Fatma Varank başta olmak üzere COP29, COP30 ve COP31 başkanlıklarının temsilcilerinin yanı sıra UNFCCC, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve çok sayıda uluslararası kuruluşun temsilcileri katıldı. Sıfır Atık Yaklaşımı İklim Eyleminin Güçlü Bir Parçası Bakü İklim Eylem Haftası’nın açılış oturumunda uluslararası toplum ve iklim liderleriyle bir araya gelen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, konuşmasında Sıfır Atık yaklaşımının çevre ve iklim politikalarındaki dönüştürücü gücüne dikkat çekti. COP29’dan COP31’e uzanan süreçte iklim taahhütlerinin somut eylemlere dönüştürülmesinin önemine vurgu yapan Ağırbaş, Türkiye’nin COP31 hazırlıkları kapsamında yürüttüğü çalışmaları ve Sıfır Atık yaklaşımının bu süreçte üstlenebileceği rolü uluslararası paydaşlarla paylaştı. Ağırbaş, Türkiye ile Azerbaycan arasında COP31 hazırlıkları kapsamında güçlü bir iş birliği yürütüldüğünü belirterek, iki ülke arasında ortak çalışma gruplarının oluşturulduğunu söyledi. Türkiye’nin COP31 sürecinde Azerbaycan’ın deneyiminden ve COP29 döneminde ortaya konulan birikimden yararlanarak güçlü bir hazırlık yürüttüğünü ifade eden Ağırbaş, “Azerbaycan’la beraber COP31’e güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz.” dedi.