2020-11-11 13:09:52 Bakmayın siz bunların böyle ‘ah Atam ah’ etmelerine
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 11 Kasımlardaki gazete manşetlerini değerlendirdi. Sözcü’nün 11 Kasım 2012 tarihli ve "AH ATAM AH!" başlıklı haberini yorumlayan Karahasanoğlu, “Bakmayın siz bunların, böyle ah vah etmelerine.. Dertleri, TSK'daki FETÖ'yü kalıcı hale getirmek.. Onun için, halkı siyasi iktidara düşmanlığa tahrik ediyorlar.. FETÖ tasfiye edildikten sonra, şimdi "Ah Atam ah!" diye, düşen helikopterler, şehid olan 10'arlı askerlerden bahsedebiliyorlar mı? Yaşanmıyor ki, bahsetsinler.. Ama ulusalcı Sözcü, dün yaptığı bu fitnecilikten bir adım geri atmadan, bugün yine Erdoğan düşmanlığına devam ediyor..” dedi.