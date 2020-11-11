Bakmayın siz bunların böyle ‘ah Atam ah’ etmelerine

Taraf, 11 Kasım 2012: “Bizim gibi münafıklar.” Onur Öymen, “Atatürk muhalif partı kurdu, kız kardeşine de o partiye üye olması için ısrar etti, diktatör olabilir mi” diyor… Bu adamların Mustafa Kemal’e verdiği zararı da kimse vermiyor işte… Şimdi biri çıksa, “Madem muhalif parti kurması bir kişinin diktatör olmadığının kanıtıdır, üç ay sonra o partiyi kapattırması durumunda o kanıt hâlâ geçerli olur mu” diye sorsa, ne cevap vereceksin? Veya, "Kurulmuş olan muhalif partiye kızkardeşi üye olunca, o parti de onun kontrolünde olmaz mı?" diye kimse sormuyor.. Selahattin Demirtaş'ın, PKK'lılar lehine açlık grevi muhabbeti de FETÖ'cü Taraf'ta manşete taşınmış. "Ölümler sizi bekler mi" diye, Erdoğan'a soruyorlar. Nato kafa, nato mermer diye buna denir işte.. Açlık grevi yapma, ölüm de seni beklemesin.. Hem kendi istekleri ile açlık grevi yapıyorlar, hem de "Ölmeyelim" diyorlar. Amaç ne? Eli kanlı PKK'lıları serbest bıraktırmak.. Ne güzel bir iş bu.. Bütün mahkumlar, açlık grevine yatıp, serbest kalsın o zaman.. Nerde bu yoğurtun bolluğu?