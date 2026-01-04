  • İSTANBUL
Bakmaya doyamazsın! Yedigöller Milli Parkı beyaza büründü
AA Giriş Tarihi:

Bakmaya doyamazsın! Yedigöller Milli Parkı beyaza büründü

Türkiye'nin önde gelen doğa turizmi merkezlerinden olan Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı havadan görüntülendi ve ortaya olağanüstü kareler ortaya çıktı.

Son yılların en yoğun kar yağışını alan Bolu'da Yedigöller Milli Parkı da yağan karın ardından beyaza büründü.

Bölgedeki göller sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle dondu.

Öte yandan Bolu’da bulunan milli parklar ve tabiat parkları, 2025 yılı boyunca toplam 1 milyon 559 bin 487 kişiyi ağırladı.

Yüz ölçümünün yüzde 65’i ormanlarla kaplı olan Bolu, 2025 yılı boyunca Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

Bu kapsamda Bolu’da yer alan Abant Gölü Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Karagöl Tabiat Parkı, Göksu Tabiat Parkı ve Sülüklügöl Tabiat Parkı’nı 2025 yılında toplam 1 milyon 559 bin 487 kişi ziyaret etti.

Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği alanlar Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı oldu.

En fazla ziyaretçi, 809 bin 483 kişiyle Abant Gölü Milli Parkı’nda kaydedildi.

Abant’ı 412 bin 81 kişiyle Gölcük Tabiat Parkı ve 324 bin 75 kişiyle Yedigöller Milli Parkı izledi.

Karagöl Tabiat Parkı’nı 7 bin 545 kişi, Göksu Tabiat Parkı’nı 5 bin 109 kişi, Sülüklügöl Tabiat Parkı’nı ise bin 194 kişi ziyaret etti.

Yedigöller Milli Parkı havadan işte böyle görüntülendi…

