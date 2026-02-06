Bakmadan alım-satım yapmayın! Piyasaları ciğerleri gibi bilen 33 uzman, altın ve gümüş beklentilerini açıkladı

Dünyanın en saygın 33 altın analisti ve borsacısı, 2026 yılı için değerli metaller piyasasını sarsacak bir projeksiyona imza attı. Reuters anketine göre ons altın için medyan tahmin 4.746 dolara yükselirken, gümüşte ise 79,50 dolarlık ortalamayla tarihi bir tırmanış bekleniyor. Jeopolitik riskler ve merkez bankalarının "dolar dışılaşma" hamleleriyle desteklenen bu yükseliş beklentisi, yatırımcıları şimdiden büyük bir hazırlığın içine itmiş durumda.