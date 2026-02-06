  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump en sevdiği lideri açıkladı: Tahmin bile edemeyeceksiniz O ilimiz için kritik uyarı: 9 şiddetinde bekleniyor Bakmadan alım-satım yapmayın! Piyasaları ciğerleri gibi bilen 33 uzman, altın ve gümüş beklentilerini açıkladı Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Kante’den “ahlak” dersi! “Haram” diyerek elinin tersiyle itti Son seçim anketi geldi! Gündemi sarsacak sonuç: CHP ile AK Parti arasındaki fark füze gibi fırladı Helal olsun sana! Selçuk Bayraktar sözünü tuttu, teslim ediyor Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem Altında dalgalı seyir! Haftayı düşüşle kapatacak Oran öyle böyle değil! Türk halkı “Savaş çıkarsa ülkeyi Erdoğan yönetsin” dedi
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
Bakmadan alım-satım yapmayın! Piyasaları ciğerleri gibi bilen 33 uzman, altın ve gümüş beklentilerini açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakmadan alım-satım yapmayın! Piyasaları ciğerleri gibi bilen 33 uzman, altın ve gümüş beklentilerini açıkladı

Dünyanın en saygın 33 altın analisti ve borsacısı, 2026 yılı için değerli metaller piyasasını sarsacak bir projeksiyona imza attı. Reuters anketine göre ons altın için medyan tahmin 4.746 dolara yükselirken, gümüşte ise 79,50 dolarlık ortalamayla tarihi bir tırmanış bekleniyor. Jeopolitik riskler ve merkez bankalarının "dolar dışılaşma" hamleleriyle desteklenen bu yükseliş beklentisi, yatırımcıları şimdiden büyük bir hazırlığın içine itmiş durumda.

#1
Foto - Bakmadan alım-satım yapmayın! Piyasaları ciğerleri gibi bilen 33 uzman, altın ve gümüş beklentilerini açıkladı

Reuters anketine göre, 2026 yılında altın fiyatı tahminlerinde medyan başına 4.746,50 dolar/ons oldu. Gazete Oksijen’in aktardığı ankete, 30 analist ve 3 borsacı katıldı. Reuters’ın 2012’den bu yana yaptığı yıllık anketler arasında kaydedilen en yüksek tahmin olan bu fiyat seviyesi, ekim ayında yapılan bir önceki ankette 4.275 dolar seviyesinde olmuştu.

#2
Foto - Bakmadan alım-satım yapmayın! Piyasaları ciğerleri gibi bilen 33 uzman, altın ve gümüş beklentilerini açıkladı

Altında düşüş sonrasında gerçekleşen son yükseliş dalgası, tahminlerin yeniden revize edilmesine neden olurken, bir yıl önce yapılan benzer bir ankette de 2026 yılı için ortalama fiyat beklentisi 2.700 dolar/ons seviyesinde gerçekleşmişti.

#3
Foto - Bakmadan alım-satım yapmayın! Piyasaları ciğerleri gibi bilen 33 uzman, altın ve gümüş beklentilerini açıkladı

Değerli metaller piyasasında faaliyet gösteren GoldCore’un CEO’su David Russell, mevcut tabloyu şu sözlerle değerlendirdi: “On yıllardır küresel ekonomik ve jeopolitik istikrarın temelini oluşturan kurumların ve sistemlerin meşruiyeti ve dayanıklılığı, bir nesildir görülmeyen şekilde sınanıyor.”

#4
Foto - Bakmadan alım-satım yapmayın! Piyasaları ciğerleri gibi bilen 33 uzman, altın ve gümüş beklentilerini açıkladı

Altın fiyatları, çarşamba günü ons başına 5.100 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş, sarı metalin 17 yılı aşkın sürenin en iyi günlük performansını sergilemesinin hemen ardından geldi. Böylece altın, 1983’ten bu yana yaşadığı en sert iki günlük düşüşten toparlandı. Altın, 29 Ocak’ta 5.600 dolara yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstermesinin ardından yaşanan kâr satışlarıyla birlikte fiyatlar pazartesi günü 4.403 dolara kadar geriledi.

#5
Foto - Bakmadan alım-satım yapmayın! Piyasaları ciğerleri gibi bilen 33 uzman, altın ve gümüş beklentilerini açıkladı

Analistler, altını destekleyen temel dinamiklerin 2026 yılında da geçerliliğini koruyacağını düşünüyor. Bu faktörler arasında jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü altın alımları, Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler, artan ABD borcu, ticaret belirsizliği ve küresel ölçekte hız kazanan dolar dışılaşma (de-dollarisation) süreci öne çıkıyor. Deutsche Bank analistleri değerlendirmelerinde, “Altının arkasındaki tematik dinamikler olumlu kalmaya devam ediyor ve yatırımcıların altına yönelik tahsis gerekçelerinin değiştiğine inanmıyoruz” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Bakmadan alım-satım yapmayın! Piyasaları ciğerleri gibi bilen 33 uzman, altın ve gümüş beklentilerini açıkladı

Analistlere göre merkez bankaları, rezervlerini çeşitlendirmek ve ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmak amacıyla altın alımlarını sürdürmeye devam edecek. Buna karşın, yüksek fiyatlar nedeniyle özellikle Asya’daki kilit pazarlarda mücevher talebinin daha da daralması bekleniyor. Altındaki yükseliş beklentisi, gümüş tahminlerine de yansıdı. Analistler, 2026 yılında gümüş fiyatının ortalama ons başına 79,50 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor. Bu rakam, ekim ayındaki ankette 2026 için öngörülen 50 dolar seviyesinin oldukça üzerinde.

#7
Foto - Bakmadan alım-satım yapmayın! Piyasaları ciğerleri gibi bilen 33 uzman, altın ve gümüş beklentilerini açıkladı

Hem güvenli liman hem de sanayi metali olarak görülen gümüş, 2025 yılında yüzde 147’lik rekor bir yükseliş kaydetti. Fiyatlar, 29 Ocak’ta 121,64 dolarla tüm zamanların zirvesini gördükten sonra 89,70 dolara geriledi.

#8
Foto - Bakmadan alım-satım yapmayın! Piyasaları ciğerleri gibi bilen 33 uzman, altın ve gümüş beklentilerini açıkladı

Son yükselişin, perakende yatırımcılar ve momentum bazlı alımlar tarafından desteklendiği belirtilirken, fiziksel piyasadaki uzun süredir devam eden arz sıkışıklığının ise gevşemeye başladığı ifade ediliyor.

#9
Foto - Bakmadan alım-satım yapmayın! Piyasaları ciğerleri gibi bilen 33 uzman, altın ve gümüş beklentilerini açıkladı

Analistler, talepteki zayıflama nedeniyle gümüş fiyatlarında yüksek oynaklığın sürebileceği ve daha sert geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Julius Baer analisti Carsten Menke, güneş paneli üreticilerinin maliyet gerekçesiyle gümüş kullanımını azaltmasının ve mücevher talebindeki düşüşün, sanayi kaynaklı talepte gerilemeye işaret ettiğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bursa eksik kalır mı? 'Hükümet İsrail'le ticareti kesmedi' diyenler İsrail'le basıldı
Gündem

Bursa eksik kalır mı? 'Hükümet İsrail'le ticareti kesmedi' diyenler İsrail'le basıldı

Siyonistlerin soykırımına karşı en güçlü mücadeleyi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini 'Hükümet İsrail'le ..
En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı
Gündem

En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı

Canlı yayında “Donat donat donat” diye bağırarak cin çıkarma seansıyla tanınan Pelin Hürman’ı Hakan Ural'ın programında görenler tanıyamadı...
Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?
Gündem

Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

‘Asrın felaketi’ olarak tarihe geçen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ‘asrın seferberliği’ ile yeniden ayağa kaldırılan deprem bölgesinde..
'İsrail miti yıkılıyor!'
Aktüel

'İsrail miti yıkılıyor!'

Cumali Dalkılıç Time Türk'te yazdı: ABD'de yeni bir “mit” kuruluyor. Sosyal ve ekonomik altyapısı çöken ülkede yeniden ulus inşasına gidiliy..
CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"
Gündem

CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"

Her fırsatta "demokrasi" havariliği yapan ancak parti içinde tam bir "tek adam" diktası yürüten CHP, kendi belediye başkanını susturmaya çal..
Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretiminde bir Anlaşma Daha
Ekonomi

Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretiminde bir Anlaşma Daha

Türkiye Petrolleri ile ABD’li enerji devi Chevron, potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim yapmak üzere bir mutabakat zap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23