Türk tarihinin en iyi dizileri açıklandı
IMDB puanına göre en iyi Türk dizileri açıklandı. İşte IMDB’ye göre en yüksek puan alan o diziler...
Leyla ile Mecnun – 9.0+ (komedi, absürd) Sıradışı bir aşk hikayesini anlatan bu dizi, Leyla ve Mecnun’un fantastik yolculuğunu ekranlara taşıyor. Ali Atay, Mecnun karakteriyle hafızalara kazınırken, Ezgi Asaroğlu da Leyla rolüyle büyük beğeni topladı. Hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.
Gibi – 9.0 (komedi / dram) Yılmaz ve İlkkan, sürekli birbirleriyle didişen ama sıradan hayatlarını heyecanlı hâle getirecek olaylara da imza atan iki yakın arkadaştır. Hem komik hem de dokunaklı anlar sunar.
Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi – 8.9 (polisiye) Ankara’nın kaotik polis teşkilatında görev yapan uyumsuz bir ekip ve itibarı sarsılmış bir emniyet müdürünün suçla mücadelesini konu alır. Karakterlerin içsel çatışmaları ve şehir yaşamının gerçekçi tasviri öne çıkar.
Şahsiyet – 8.9+ (polisiye / dram) Alzheimer teşhisi konan bir adam, geçmişte işlenmiş suçları adaletin terazisine yatırmak için kendi yöntemleriyle harekete geçer. Yoğun dramatik yapısı ve sürükleyici polisiye unsurlarıyla dikkat çeker.
Ezel – 8.6–8.7 (aksiyon, dram, intikam) Güvendiği dostları ve sevdiği kadının ihanetiyle yüzleşen Ömer Uçar, Ezel adıyla geri dönerek intikamını planlar. Aksiyon dolu sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle unutulmazlar arasındadır.
İkinci Bahar – 8.7 (dram / aile) İki çocuk annesi Hanım, Ali Haydar’ın işlettiği “Antep Sofrası” adlı kebapçıda çalışmaya başlar. Ali Haydar inatçı ama iyi kalpli bir adamdır; Hanım ise duygusal ve kırılgan bir karakterdir. Birbirlerini tanıdıkça aşık olur ve hayatlarına ikinci bir şans verirler.
Avrupa Yakası – 8.6 (komedi) Sütçuoğlu ailesinin geleneksel yaşamı ile Nişantaşı’nın modern dünyası arasındaki uyum çabalarını mizahi bir dille anlatır. Aile içi çatışmalar ve şehir hayatının komik yanları dizinin temelini oluşturur.
