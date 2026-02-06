Türk tarihinin en iyi dizileri açıklandı

Leyla ile Mecnun – 9.0+ (komedi, absürd) Sıradışı bir aşk hikayesini anlatan bu dizi, Leyla ve Mecnun’un fantastik yolculuğunu ekranlara taşıyor. Ali Atay, Mecnun karakteriyle hafızalara kazınırken, Ezgi Asaroğlu da Leyla rolüyle büyük beğeni topladı. Hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.