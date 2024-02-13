Bakıp bakıp rezil olacaklar! Bu haber 'Şehir hastanesi istemezükçülerine' gelsin

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, günlük ziyaret trafiğinin 40-50 bin kişi olduğunu söyledi. Doç. Dr. Harput, “Bin 200 doktorla hizmet veriyoruz. 6 yılda 10 milyondan fazla insana poliklinik hizmeti vermişiz ve 250 binden fazla ameliyat gerçekleştirmişiz. Bu kapasiteye sahip bir hastaneyi ilimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Şu anda günlük 11 bin kişi kapasiteyle poliklinik hizmeti veriyoruz. Günlük 11 bin poliklinik, 2 bin acil servis, bin 640 yatak ve 300 kişi yoğun bakım kapasiteli bu hastanede günlük insan trafiği 40-50 bin kişiye ulaşmaktadır” ifadelerini kullandı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin nakil merkezi olduğunu da aktaran Başhekim Harput, “Hastanemiz ayrıca tüm teknik donanımlarıyla bir üniversite hastanesi ve bir nakil merkezi. Şu ana kadar 89 karaciğer, 77 böbrek nakli gerçekleştirmişiz. Bu sayı her sene giderek artıyor. Yeni hizmetlerimizi her geçen gün hastanemizde hizmete alıyoruz. Bölgenin tek kamu hizmeti veren üremeye yardımcı tedavi merkezini de hizmete aldık” dedi.