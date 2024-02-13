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Bakıp bakıp rezil olacaklar! Bu haber 'Şehir hastanesi istemezükçülerine' gelsin

2024-02-13 15:43:21
Bakıp bakıp rezil olacaklar! Bu haber 'Şehir hastanesi istemezükçülerine' gelsin

Şehir hastanelerinin yapımına tepki gösteren zihniyete bir yeni cevap daha geldi. Bu kez Adana Şehir Hastanesi'nin 6 yılda vatandaşlara sunduğu hizmet ağızları açık bıraktı.

#1
Foto - Bakıp bakıp rezil olacaklar! Bu haber 'Şehir hastanesi istemezükçülerine' gelsin

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, son 6 yılda 10 milyondan fazla kişiye hizmet verdiklerini, 250 binden fazla da ameliyat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

#2
Foto - Bakıp bakıp rezil olacaklar! Bu haber 'Şehir hastanesi istemezükçülerine' gelsin

2017 yılında hasta kabulüne başlayan bin 640 yataklı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hem pandemide hem de deprem döneminde kentte ön planda yer aldı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında ülke genelinde yoğun mücadele verilirken, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi de donanımı, mimarisi ve sağlık ekibiyle sağlık sistemindeki yükün büyük bölümünü kaldırdı. Aynı şekilde deprem döneminde de son teknolojiyle inşa edilen hastane, bölgenin yükünü göğüsledi. Son 6 yılda Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 10 milyondan fazla kişiye poliklinik hizmeti verilirken 250 binden fazla da ameliyat gerçekleştirildiği açıklandı.

#3
Foto - Bakıp bakıp rezil olacaklar! Bu haber 'Şehir hastanesi istemezükçülerine' gelsin

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, günlük ziyaret trafiğinin 40-50 bin kişi olduğunu söyledi. Doç. Dr. Harput, “Bin 200 doktorla hizmet veriyoruz. 6 yılda 10 milyondan fazla insana poliklinik hizmeti vermişiz ve 250 binden fazla ameliyat gerçekleştirmişiz. Bu kapasiteye sahip bir hastaneyi ilimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Şu anda günlük 11 bin kişi kapasiteyle poliklinik hizmeti veriyoruz. Günlük 11 bin poliklinik, 2 bin acil servis, bin 640 yatak ve 300 kişi yoğun bakım kapasiteli bu hastanede günlük insan trafiği 40-50 bin kişiye ulaşmaktadır” ifadelerini kullandı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin nakil merkezi olduğunu da aktaran Başhekim Harput, “Hastanemiz ayrıca tüm teknik donanımlarıyla bir üniversite hastanesi ve bir nakil merkezi. Şu ana kadar 89 karaciğer, 77 böbrek nakli gerçekleştirmişiz. Bu sayı her sene giderek artıyor. Yeni hizmetlerimizi her geçen gün hastanemizde hizmete alıyoruz. Bölgenin tek kamu hizmeti veren üremeye yardımcı tedavi merkezini de hizmete aldık” dedi.

#4
Foto - Bakıp bakıp rezil olacaklar! Bu haber 'Şehir hastanesi istemezükçülerine' gelsin

Deprem döneminde büyük bir yükü göğüslediklerini anlatan Başhekim Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, “Özellikle bu hastanenin varlığı kendisini ispatladı. Pandemi döneminde bütün bölgeye hizmet veren hastanemiz deprem zamanında da bütün çalışanlar ailelerini unutup insanlara hizmet etti. Helikopter, uçak ambulanslarla depremzedeler diğer illere sevk edilip tedavileri devam etti. Bir de uzuvlarını kaybeden depremzedelere özel üretilen protezleri hastalarımıza takarak birçok hastamızı yürür hale getirdik” diye konuştu. Öte yandan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, 2024 yılı içinde kapasitelerini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

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