Bakın yanında ne götürmüş! Astronot Gezeravcı'dan uzaya Türk usulü dokunuş

Yörük kültürünün Türk milli kültürünün özü olduğunu belirten Doç. Dr. Fatih Uslu, "Uzaya çıkan ilk Türk'ün Yörük olmasıyla ayrıca gurur duyuyoruz. Tüm ülke genelinde Yörük dernekleri ve federasyonları Alper Gezeravcı'dan haber bekliyoruz. Kısa sürede uzaydan Yörük nazarlığını göstermesini ve tüm dünyaya buradan bir mesaj vermesini bekliyoruz. Şu an gözümüz kulağımız uzayda, Alper Gezeravcı'da" dedi. Eski Türklerin Orta Asya'da yaşarken bu tarz nazarlıklara çok önem verdiğini hatırlatan Doç. Dr. Fatih Uslu, şunları söyledi: "O dönemde at kafası ve at nalı gibi ürünler ön plandayken, Anadolu'ya gelindiğinde burada kendilerini korumak için, şifa dağıtmak için bunları yaparlarmış. Çaltı bitkisi aslında şifa olarak da kullanılıyor. Kaynatıldığında özellikle yaz aylarında onun çiçek ve tohumlarından yararlanıp hem şeker hem de basur hastalığı gibi birçok şeye iyi gelen bir bitki olduğunu biliyoruz. Bu bitki hem nazarı gideriyor hem de şifa dağıtıyor. Çaltı bitkisi ya da ağacı aslında bir dikendir. 'Gülü seven dikenine katlanır' gibi düşünebilirsiniz. Çok da acıtan bir dikendir. Birçok şifa kaynağıdır. Ağaç komple bir şifa. Bunu Türkler tespit etti, Yörükler aracılığıyla bu çaltı bitkisi, ağacı şu an uzayda." Doç. Dr. Fatih Uslu, 2020 yılı Mayıs ayında Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi'nde yayınlanan İmran Gündüz Alptürker'in araştırma makalesi olan 'Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Bir Amulet/Nazarlık Örneği: Çaltı' eserinden de bahsederek, çaltı ağacından yapılan nazarlık örneklerindeki gibi ürünlerin uzaya götürülen ürünlere benzer olabileceğini de aktardı.