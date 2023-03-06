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Yaşam
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Bakın sokak köpeği ne yapmaya çalışıyor?

2023-03-06 12:00:49
Bakın sokak köpeği ne yapmaya çalışıyor?

Sokak köpeği, ölen balığı yüzdürmeye çalıştı.

#1
Foto - Bakın sokak köpeği ne yapmaya çalışıyor?

Sokak köpeği, Oltu Ayvalı Barajı Gölü'nde ölen balığı yüzdürmek için dakikalarca çaba harcadı.

#2
Foto - Bakın sokak köpeği ne yapmaya çalışıyor?

Ölmüş balığı yüzdürmek için dakikalarca uğraşan sokak köpeği; yüzmesi için balığı defalarca ağzına alıp bıraktı, ardından kuyruğundan tutup yüzdürmeye çalıştı.

#3
Foto - Bakın sokak köpeği ne yapmaya çalışıyor?

Sokak köpeğinin bu anlamlı davranışı insanlara adeta ders verdi.

#4
Foto - Bakın sokak köpeği ne yapmaya çalışıyor?

Sokak köpeğini izleyen Ömer Aydın, "Sokak köpeği balığa hayat vermeye çalıştı, çok uğraştı ama başaramadı, sonunda vazgeçti. Bu sokak köpeğinin hareketi insanlara ders olmalıdır, canlılara duyarlı olmaları lazım" dedi.

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