Bakın nelere mal oldu! 4 liralık leblebi deyip geçmeyin

Farklı konularında birliğe ulaştığını ve konuların nasıl ele alındığı hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yunus Emre Gönç, “DESOB olarak esnafımızın, vatandaşımıza daha iyi hizmet vermesi için yasalara uygun durumda çalışmasını sağlamak adına denetimlerimiz devam ediyoruz. Elbette bizler hatanın, kusurun durumuna göre, verilen yetki çerçevesince uyarı, para cezası veya işletmeyi kapatmaya kadar giden yaptırımlar uyguluyoruz. Bu hatanın kasti yapılması veya bilmeden devam ettirmesine bağlı olarak vatandaşın mağduriyetine göre, komisyonumuz tarafından son durum belirlenmektedir. Yeni düzenlemeler, yasalar ve değişen yönetmeliklerin bilgilendirilmesiyle de esnafımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın gerçek mağduriyetini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Her zaman ‘esnaf suçlu’ algısı oluşmaması adına haklı oldukları bir çok şikayette yer almaktadır. DESOB olarak bu konuda iletişim hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız yaşadıkları sorunu bize bildirebilirler” diye konuştu.