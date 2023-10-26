2023-10-26 15:13:29 Bakın en çok hangi çay tercih ediliyor
Havaların soğumasıyla birlikte gripten ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tuttu.
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Havaların soğumasıyla birlikte gripten ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tuttu.
Elazığ’da havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, başta tarihi kapalı çarşı başta olmak üzere bitkisel ürünler satan aktarlara yöneldi.
En çok rağbet gören ürünler arasında ise kış çayı ve ıhlamur yer alırken, kuşburnu ve özel karışımlı ürünler de tercih edildi.
Havaların soğumasıyla vatandaşların aktarlara yönlendiğini belirten aktarcı Selçuk Aktaş, 'Kış sezonunda her zaman yaptığımız gibi ıhlamur, kuşburnu ve karışım çaylarımız var.
Gelen vatandaşlarımıza soruyoruz hangi çayları içebiliyorsa onları tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız mevsim sonlarında havaların değişmesiyle grip ve nezle artmalarına rastlıyoruz.
Bunlar da ister istemez vatandaşın bitkisel olan ürünlere dönmesini sağlıyor. Şu anda vatandaşlarımız en çok ıhlamur, kuşburnu ve bütün kış çaylarını talep ediyor” dedi
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