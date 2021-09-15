Bakın dünyaca ünlü şirketler ne kadar maaş veriyor! İşte Facebook, Apple, Microsoft'un ödediği ücretler

Amazon bulut çözümleri mimarlarına, konuma ve becerilere bağlı olarak yılda 90 bin 800 ile 185 bin dolar arasında ödeme yapıyor. Amazon'un Adam Selipsky tarafından yönetilen bulut birimi, baskın bulut bilişim işini desteklemek için teknik ve ticari yetenekleri işe almaya devam etti. Business Insider, yazılım geliştiricilere, veri bilimcilere, pazarlamacılara, satış görevlilerine, iş analistlerine ve daha fazlasına ne kadar ödediğini ortaya çıkarmak için Amazon'un bulut biriminin Ocak-Haziran ayları arasında başvurduğu 200'den fazla H-1B vizesini inceledi. Bu verilere göre en yüksek ücretli çalışanlar, taban maaş olarak 185 bin dolar kazanabiliyor.