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Dünya
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Bakın dünyaca ünlü şirketler ne kadar maaş veriyor! İşte Facebook, Apple, Microsoft'un ödediği ücretler

2021-09-15 16:40:08
Bakın dünyaca ünlü şirketler ne kadar maaş veriyor! İşte Facebook, Apple, Microsoft'un ödediği ücretler

Sektörlerin birçoğuna ağır bir darbe vuran koronavirüs pandemisine rağmen teknoloji şirketleri büyümeye ve personel almaya devam etti. Yazılım, yapay zeka, sistem geliştirme ve pazarlama gibi alanlarda geçen yıl yüz binlerce ilan yayınlandı. Bununla birlikte, ABD şirketlerinin yabancı işçiler için vize başvurularında bildirdiği veriler, rekabetçi sektörde çalışanların nasıl istihdam edildiğine ve aldığı maaşlara ışık tutuyor. İşte Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Salesforce, Snap ve Uber gibi şirketlerin farklı konumlardaki çalışanlarına verdikleri maaşlar...

#1
Foto - Google, genellikle çalışmak için en iyi yerlerden biri olarak lanse ediliyor ve buna uygun maaş veriliyor. Bir yazılım mühendisine geçen ay yılda 353 bin dolar maaş teklif edildi. Mühendis ekibinin başında bulunan birinin ise yıllık maaşı 475 bin dolar ile 650 bin dolar arasında değişiyor.

Google, genellikle çalışmak için en iyi yerlerden biri olarak lanse ediliyor ve buna uygun maaş veriliyor. Bir yazılım mühendisine geçen ay yılda 353 bin dolar maaş teklif edildi. Mühendis ekibinin başında bulunan birinin ise yıllık maaşı 475 bin dolar ile 650 bin dolar arasında değişiyor.

#2
Foto - Amazon bulut çözümleri mimarlarına, konuma ve becerilere bağlı olarak yılda 90 bin 800 ile 185 bin dolar arasında ödeme yapıyor. Amazon'un Adam Selipsky tarafından yönetilen bulut birimi, baskın bulut bilişim işini desteklemek için teknik ve ticari yetenekleri işe almaya devam etti. Business Insider, yazılım geliştiricilere, veri bilimcilere, pazarlamacılara, satış görevlilerine, iş analistlerine ve daha fazlasına ne kadar ödediğini ortaya çıkarmak için Amazon'un bulut biriminin Ocak-Haziran ayları arasında başvurduğu 200'den fazla H-1B vizesini inceledi. Bu verilere göre en yüksek ücretli çalışanlar, taban maaş olarak 185 bin dolar kazanabiliyor.

Amazon bulut çözümleri mimarlarına, konuma ve becerilere bağlı olarak yılda 90 bin 800 ile 185 bin dolar arasında ödeme yapıyor. Amazon'un Adam Selipsky tarafından yönetilen bulut birimi, baskın bulut bilişim işini desteklemek için teknik ve ticari yetenekleri işe almaya devam etti. Business Insider, yazılım geliştiricilere, veri bilimcilere, pazarlamacılara, satış görevlilerine, iş analistlerine ve daha fazlasına ne kadar ödediğini ortaya çıkarmak için Amazon'un bulut biriminin Ocak-Haziran ayları arasında başvurduğu 200'den fazla H-1B vizesini inceledi. Bu verilere göre en yüksek ücretli çalışanlar, taban maaş olarak 185 bin dolar kazanabiliyor.

#3
Foto - Apple, pazarlama bölümünde çalışan kıdemli personeline yılda 325 bin dolara kadar maaş veriyor. Apple reklamcılığa oldukça önem veriyor ve pazarlama stratejilerini sürekli geliştiriyor. Şirket, bir dizi iyi ücretli pazarlama işi için, aynı zamanda vizelere sponsorluk yapıyor.

Apple, pazarlama bölümünde çalışan kıdemli personeline yılda 325 bin dolara kadar maaş veriyor. Apple reklamcılığa oldukça önem veriyor ve pazarlama stratejilerini sürekli geliştiriyor. Şirket, bir dizi iyi ücretli pazarlama işi için, aynı zamanda vizelere sponsorluk yapıyor.

#4
Foto - Facebook’ta bir mühendislik direktörü kabaca yılda 360 bin dolar kazanıyor. Geçen yıl işe alınan bir kurum içi reklam ajansı yöneticisi, yılda 330 bin doların biraz üzerinde bir maaş alıyor.Microsoft'un en yüksek ücretli çalışanları arasında yazılım mühendisleri, satış yöneticileri ve araştırmacılar bulunuyor. Buna göre bir yazılım mühendisi yılda 250-350 bin dolar arasında maaş alırken, yöneticilik kademesinde maaşlar yılda 600 bin doları görüyor.

Facebook’ta bir mühendislik direktörü kabaca yılda 360 bin dolar kazanıyor. Geçen yıl işe alınan bir kurum içi reklam ajansı yöneticisi, yılda 330 bin doların biraz üzerinde bir maaş alıyor.Microsoft'un en yüksek ücretli çalışanları arasında yazılım mühendisleri, satış yöneticileri ve araştırmacılar bulunuyor. Buna göre bir yazılım mühendisi yılda 250-350 bin dolar arasında maaş alırken, yöneticilik kademesinde maaşlar yılda 600 bin doları görüyor.

#5
Foto - Microsoft'un en yüksek ücretli çalışanları arasında yazılım mühendisleri, satış yöneticileri ve araştırmacılar bulunuyor. Buna göre bir yazılım mühendisi yılda 250-350 bin dolar arasında maaş alırken, yöneticilik kademesinde maaşlar yılda 600 bin doları görüyor.

Microsoft'un en yüksek ücretli çalışanları arasında yazılım mühendisleri, satış yöneticileri ve araştırmacılar bulunuyor. Buna göre bir yazılım mühendisi yılda 250-350 bin dolar arasında maaş alırken, yöneticilik kademesinde maaşlar yılda 600 bin doları görüyor.

#6
Foto - Uber, son yıllarda bir dizi işten çıkarmalar yaşamış olsa da, birçok tam zamanlı pozisyon için verdiği maaşlar, Silikon Vadisi'nin en büyük teknoloji firmalarıyla rekabet edebilecek düzeyde. Kıdemli mühendisler 200 bin doların üzerinde maaş alabilirken, veri bilimcileri 150 bin doların üzerinde kazanıyor. Kıdemli ürün yöneticileri herhangi bir hisse senedi veya ikramiye hariç yılda yaklaşık 190 bin dolar alıyor.

Uber, son yıllarda bir dizi işten çıkarmalar yaşamış olsa da, birçok tam zamanlı pozisyon için verdiği maaşlar, Silikon Vadisi'nin en büyük teknoloji firmalarıyla rekabet edebilecek düzeyde. Kıdemli mühendisler 200 bin doların üzerinde maaş alabilirken, veri bilimcileri 150 bin doların üzerinde kazanıyor. Kıdemli ürün yöneticileri herhangi bir hisse senedi veya ikramiye hariç yılda yaklaşık 190 bin dolar alıyor.

#7
Foto - Intel, Tayvan Semiconductor, AMD, Nvidia ve diğerlerinden gelen yavaşlayan gelir artışı, küçülen marjlar ve artan rekabetle mücadele ediyor. Ayrıca Apple gibi müşterileri kendi çiplerini tasarlarken, başa çıkılması gereken bir yarı iletken sıkıntısı da var. Tüm bunlar için Intel bilim insanlarına , araştırmacılara, yöneticilere, pazarlamacılara ve farklı türdeki yazılım ve donanım mühendislerine güveniyor. Bu nedenle, Intel’de mühendislik yöneticileri yılda 300 bin dolardan fazla kazanıyor.

Intel, Tayvan Semiconductor, AMD, Nvidia ve diğerlerinden gelen yavaşlayan gelir artışı, küçülen marjlar ve artan rekabetle mücadele ediyor. Ayrıca Apple gibi müşterileri kendi çiplerini tasarlarken, başa çıkılması gereken bir yarı iletken sıkıntısı da var. Tüm bunlar için Intel bilim insanlarına , araştırmacılara, yöneticilere, pazarlamacılara ve farklı türdeki yazılım ve donanım mühendislerine güveniyor. Bu nedenle, Intel’de mühendislik yöneticileri yılda 300 bin dolardan fazla kazanıyor.

#8
Foto - Bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, hibrit bir zihniyeti benimsiyor, çalışanlarına yarı zamanlı olarak uzaktan çalışma seçeneği sunuyor ve kalıcı olarak uzak çalışan sayısını da artırmayı amaçlıyor. Bu esneklik, şirket için yetenek havuzları açıyor. Geçen Eylül ayında şirket, gelecek yıl içinde 12 binden fazla iş eklemeyi planladığını söyledi. Şirketten alınan veriler ise yazılım mühendislerinin 200 bin dolardan fazla maaş kazanabileceğini gösterdi.

Bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, hibrit bir zihniyeti benimsiyor, çalışanlarına yarı zamanlı olarak uzaktan çalışma seçeneği sunuyor ve kalıcı olarak uzak çalışan sayısını da artırmayı amaçlıyor. Bu esneklik, şirket için yetenek havuzları açıyor. Geçen Eylül ayında şirket, gelecek yıl içinde 12 binden fazla iş eklemeyi planladığını söyledi. Şirketten alınan veriler ise yazılım mühendislerinin 200 bin dolardan fazla maaş kazanabileceğini gösterdi.

#9
Foto - Sosyal medya şirketi Snapchat, 59 bin dolar ile 500 bin dolar arasında değişen temel maaşlar sunuyor. Snapchat'in arkasındaki şirket olan Snap, büyüme hamlesi yaptı ve artırılmış gerçeklik, kısa biçimli video ve orijinal şovlar gibi alanlardaki hedefleri desteklemek için personel alıyor. Şirketin şu anda 15 ülkede yaklaşık 4 bin çalışanı var.

Sosyal medya şirketi Snapchat, 59 bin dolar ile 500 bin dolar arasında değişen temel maaşlar sunuyor. Snapchat'in arkasındaki şirket olan Snap, büyüme hamlesi yaptı ve artırılmış gerçeklik, kısa biçimli video ve orijinal şovlar gibi alanlardaki hedefleri desteklemek için personel alıyor. Şirketin şu anda 15 ülkede yaklaşık 4 bin çalışanı var.

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