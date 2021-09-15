2021-09-15 16:40:08 Bakın dünyaca ünlü şirketler ne kadar maaş veriyor! İşte Facebook, Apple, Microsoft'un ödediği ücretler
Sektörlerin birçoğuna ağır bir darbe vuran koronavirüs pandemisine rağmen teknoloji şirketleri büyümeye ve personel almaya devam etti. Yazılım, yapay zeka, sistem geliştirme ve pazarlama gibi alanlarda geçen yıl yüz binlerce ilan yayınlandı. Bununla birlikte, ABD şirketlerinin yabancı işçiler için vize başvurularında bildirdiği veriler, rekabetçi sektörde çalışanların nasıl istihdam edildiğine ve aldığı maaşlara ışık tutuyor. İşte Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Salesforce, Snap ve Uber gibi şirketlerin farklı konumlardaki çalışanlarına verdikleri maaşlar...